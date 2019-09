Ny dato for Team Fjelsted-match

Speedway: Skal Region Varde Elitesport eller Team Fjelsted videre til ligaens superfinale 18. september sammen med Holsted, Slangerup og sandsynligvis Esbjerg Vikings?

Det skal afgøres over to kvalifikationsmatcher mellem de to klubber.

Den første match skulle være kørt på Region Vardes hjemmebane i Outrup i onsdags, men matchen regnede væk.

Nu er der sat ny dato for matchen, der i stedet køres på mandag med start klokken 18.30.

Der er returmatch i Fjelsted på onsdag med start 18.15.

Den samlede vinder er klar til årets superfinale 18. september i enten Slangerup eller Holsted. /kals