Nederlag i sidste heat: Fjelsted satte kryds ved de røde

Fjelsted-Slangerup 42-45

SpeedwayligaenMatchens gang: 4-2, 8-4, 11-7, 16-8, 19-11, 24-12, 27-18, 31-20, 33-24, 34-29, 37-32, 39-36, 41-40, 42-45.



Point Team Fjelsted:



Troy Batchelor (A) 13 point (i 6 heat).



Jonas B. Andersen (B) 10 point (i 6 heat).



Frederik Jakobsen (B) 11 point (i 6 heat).



Jason Jørgensen (C) 6 point (i 6 heat).



Emil Engstrøm (D) 0 point (i 1 heat).



Benjamin Basso (D) 2 point (i 3 heat).



Point Slangerup:



Mikkel Michelsen (A) 21 point (i 7 heat).



Kevin Wölbert (B) 9 point (i 7 heat).



Andreas Lyager (B) 7 point (i 6 heat).



Jonas Seifert (C) 7 point (i 5 heat).



Emil Pørtner (D) 1 point (i 3 heat).



Bedste kørere: Team Fjelsted: Troy Batchelor. Slangerup: Mikkel Michelsen.



Tilskuere: 1220.



Næste match: Onsdag 19. juni kl. 18.30: Team Fjelsted-Esbjerg Vikings.



Bemærkninger: Slangerup får foruden de to matchpoint også et bonuspoint for at være bedst indbyrdes, da Slangerup vandt 47-37 hjemme i matchen for en uge siden.