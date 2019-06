Kvindelig speedway-superfan VILLE se speedway i Fjelsted: Hun satte vejrguderne på plads

Nogle siger, at Doyle er en af verdens bedste startere, og at Anders Thomsen ikke er så god i starten men bedst ude på banen med overhaling på overhaling. Men i første heat slog formstærke Thomsen eksverdensmesteren kontant og klart i starten - han røg ud som en raket - og førte heatet fra start til slut.

Men en kvindelig speedway-superfan, der ville se verdensmesteren fra 2017, australske Jason Doyle, i aktion som A-kører for gæsterne, nægtede at flytte sig fra sin plads på den åbne tribune - tæt ved målstregen. Pakket ind i en grøn regnfrakke og med paraplyen tæt over hovedbunden trodsede hun de vrede vejrguder, der til sidst måtte give op. Med halvanden times forsinkelse kom matchen i gang. Og det endog i solskin.

Det regnede og tordnede over Fjelsted Speedway Center op til ligamatchen mellem Team Fjelsted og Esbjerg Vikings. De godt 200 spisende VIP'er lukkede spiseteltet bag banen godt til, og alle andre søgte ly, hvor de nu kunne.

Speedwayligaen Matchens gang : 4-2, 7-5, 10-8, 15-9, 16-14, 19-17, 23-19, 28-20, 29-25, 30-30, 35-31, 38-34. Point Team Fjelsted: Anders Thomsen (B) 14 point (i 5 heat). Frederik Jakobsen (B) 10 point (i 5 heat). Peter Kildemand (A) 7 point (i 5 heat). Jason Jørgensen (C) 3 point (i 4 heat). Benjamin Basso (D) 4 point (i 4 heat). Emil Engstrøm (D) 0 point (i 1 heat). Point Esbjerg: Jason Doyle (A) 11 point (i 6 heat). Bjarne Pedersen (B) 7 point (i 5 heat). Jonas Jeppesen (C) 5 point (i 5 heat). Luke Becker (B) 8 point (i 5 heat). Mathias Nielsen (D) 3 point (i 3 heat). Jonas Knudsen (D) - kom ikke i aktion. Bedste kørere: Team Fjelsted: Anders Thomsen. Esbjerg Vikings: Luke Becker. Bemærkninger: I Slangerup cementerede Holsted sin førsteplads i opgøret mellem ligaens to tophold med en sejr på 46-41. Nicki Pedersen og Nicolai Klindt kørte begge 12 point hjem for Holsted.

Australske Jason Doyle - individuel verdensmester i 2017 og nummer fire i VM-grandprixet i Prag i lørdags - under opvarmningen i ryttergården i Fjelsted. Foto: Karsten L. Sørensen

Æresmedlem døde natten til tirsdag

Anders Thomsen endte som aftenens helt store oplevelse med 14 point i fem heat og en sejr på 4-0 i den indbyrdes konfrontation med Jason Doyle. Thomsen førte dermed an i hjemmeholdets sejr på 38-34 i en match, hvor de to sidste heat blev aflyst på grund af det tiltagende mørke. Der er ikke noget banelys i Fjelsted.

- Lækkert. Jeg har næsten vundet det hele i de seneste to-tre uger. Tingene kører for mig for øjeblikket. Og det var også en ekstrem vigtig sejr for holdet.

Det var Team Fjelsteds anden sejr i sæsonens fem første matcher. Peter Kildemand var tilbage efter sin alvorlige skade og gjorde det godkendt. Ja, det var faktisk godkendt af hele holdet.

1071 tilskuere var på plads på Fjelsted Speedway Center trods den voldsomme vejroptakt, og formand Annette Vesterskov var ikke i tvivl:

- Vi havde nået de 1500, hvis ikke vi havde fået så skidt en optakt vejrmæssigt.

Før matchen blev æresmedlem Arne Andreasen, der døde natten til tirsdag, 82 år, mindet af et stående publikum i et minut, der blandt andet hørte følgende ord fra Annette Vesterskov:

- Arne var i speedwaysporten lige fra 1958. Han kørte selv både nationalt og internationalt. Men desuden deltog han et utal af gange som official samt slog søm i alle steder. Han var der altid, når der var brug for hjælp.