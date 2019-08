Kildemand sikrede Fjelsted point i Grindsted

Speedway: Kaptajnen gik forrest, da det så sort ud for Team Fjelsted onsdag aften i Grindsted. Med fire heatsejre i sine sidste fire heat sørgede Peter Kildemand for, at Fjelsted ikke kørte tomhændet fra Jylland i den sidste match i Speedwayligaens grundserie.

Fjelsted kom skidt fra start i Grindsted, der førte 16-8, 30-18 og 33-21. Men de fynske kørere fik på tre heat, der alle blev vundet 5-1, hentet forspringet, så stillingen var 36-36 inden de to sidste heat, som begge endte med pointdeling.

Dermed sluttede matchen uafgjort 42-42, og udover det ene matchpoint får Fjelsted også et bonuspoint for at være bedst indbyrdes, da FJelsted vandt 43-41 hjemme over Grindsted for en uge siden.

Fynsk topscorer blev Peter Kildemand med 15 point. Ukraineren Aleksandr Loktajew og Frederik Jakobsen scorede hver 11 point, Lasse Bjerre scorede fire point og Benjamin Basso et point.

Resultatet betyder ikke noget for tabellen, da Fjelsted allerede inden matchen var sikker på at slutte som nummer fem. Fjelsted slutter med i alt 10 point for 10 matcher, mens Grindsted slutter sidst med to point.

Nu kan Fjelsted blot vente på, hvem holdet kommer til at møde i semifinalen, hvor der køres både ude og hjemme om en plads i Superfinalen. Nummer tre vælger blandt nummer fire, fem og seks, mens de to øvrige mødes i den anden semifinale. Nummer et og to går direkte i Superfinalen.