SPEEDWAY: Fjelsted har svært ved at komme i omdrejninger i ligaens grundserie, selv om det bestemt ikke var ventet, at fynboerne ville hente noget som helst i Outrup torsdag aften mod de danske mestre fra Region Varde Elitesport.

Hjemmeholdet vandt 52-35 og Fjelsted var på forhånd alvorligt handicappet af at være uden fire af sine fem faste kørere. Peter Kildemand, Anders Thomsen, Frederik Jakobsen og Jason Jørgensen var alle fraværende af forskellige årsager og så blev det svært, for sportschef Morten Svendsen fandt heller ikke en C-kører i stedet for skadede Jason Jørgensen, men måtte køre med to D-kørere.

I heat 13 var sportschefen ellers ved at tro på, at Fjelsted kunne hente et bonuspoint i matchen. Fjelsteds Jonas B. Andersen og Aleksandr Loktajew var langt foran i heatet og lå til at score 5-1 i heatet til fynboerne, men de kørte så ind i hinanden, selv om de ikke var presset, så de begge kom ud af kurs og tabte så i stedet 4-2.

- Det er typisk for vores sæson hidtil og vi havde været indenfor rækkevidde af bonuspoint til sidst, hvis vi havde gjort rent bord i det heat, sagde Morten Svendsen.

- Men det var også på forhånd en helt umulig opgave med fire ud af fem faste kørere væk. Så på den måde var det lidt af en gratis match for os og de her må vi bare glemme, tilføjede han.

Aleksandr Loktajew slog skulderen i sammenstødet med Jonas B. Andersen og var ikke i stand til at køre sidste heat.

Onsdag i næste uge kan Fjelsted på hjemmebane forsøge at stable et bedre mandskab på benene, når der er revanche mod de danske mestre fra Region Varde Elitesport.