Fynsk speedwaykører tættere på VM-serien

Danmark er i den markante situation, at der er hele fire rød-hvide kørere klar til Gorican. Ud over Anders Thomsen gælder det den nykårede danske mester, Kenneth Bjerre, Mikkel Michelsen samt veteranen Niels-Kristian Iversen. Iversen er - sammen med Leon Madsen - med i dette års VM-serie og kan også kvalificere sig til næste års serie ved at køre ind sig i top-otte i år.

Glad landstræner

Danmark bliver klart den stærkeste nation i Gorican, 24. august. Det er ovenikøbet samme bane, hvor det rød-hvide bruttolandshold havde en uges træningssamling i marts.

- Ja vi valgte netop Gorican til forårets træningssamling i håb om bonus for vore kørere til august, fortæller en glad landstræner, Hans Nielsen, der tilføjer:

- Det er imponerende, at også Anders Thomsen og Mikkel Michelsen klarede sig igennem, for det fortæller noget om, at næste generation for alvor er ved at træde ind i verdenseliten.

Samtidig peger Hans Nielsen på, at Polen ikke har kørere med i kvalifikationsfinalen - for første gang siden 1996.

- Polakkerne har fire kørere i den nuværende VM-serie, men det er selvfølgelig en overraskelse, at den store speedwaynation floppede i kvalifikationssystemet. Men det siger noget om, hvor svært det er at slå igennem i moderne speedway, vurderer Hans Nielsen.

Landstræneren mener i øvrigt, at fem og ikke tre kørere burde gå videre til VM-serien fra den hårde kvalifikation, hvor et enkelt mislykket heat som regel koster en kører muligheden for kvalifikation.

- Det burde man gøre i stedet for at uddele hele fire wildcards, når sæsonen er færdig, konstaterer Hans Nielsen.

Danmark også fire kørere med i årets individuelle VM-serie for U21-kører, som indledes i polske Lublin 22. juni. De fire er Team Fjelsted-køreren Frederik Jakobsen, Patrick Hansen, Jonas Jeppesen og Tim Sørensen - de kørere, som også udgør stammen i landsholdsregi for U21-kørere.