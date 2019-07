Fynsk speedwaykører får wildcard til Vojens

Speedway: Fyn vil være repræsenteret med hele tre kørere, når tredje afdeling af sæsonens EM-serie afvikles lørdag den 10. august på det nyrenoverede Vojens Speedway Center, der under ledelse af Jacob Olsen er tilbage på det internationale speedwaylandkort.

Den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen og Team Fjelsteds Anders Thomsen er med i EM-feltet på permanente wildcard, men til løbet i Vojens uddeles der også et rødt-hvidt wildcard til løbet på dansk grund. Og valget er faldet på Team Fjelsted-kaptajn Peter Kildemand.

Dermed vil der være hele seks danske kørere i aktion i Vojens. Ud over de tre fynboer er det den forsvarende europamester, Leon Madsen, Michael Jepsen Jensen samt Mikkel Michelsen.

For fire år siden henrykkede Peter Kildemand det danske speedwaymiljø med en spektakulær grandprixsejr, da der for første gang blev kørt VM-løb på CASA Arena i Horsens. En ny sejr i slovenske Krsko året efter skabte store forventninger til Peter Kildemand, som i forvejen var blevet U21-holdverdensmester i 2010 og senior-holdverdensmester i 2014.

De seneste år har skader og modgang dog sendt Kildemand lidt tilbage i forhold til at befinde sig på speedwaysportens øverste hylde, ligesom dette års grandprix- og EM-kvalifikation heller ikke bragte succes til Kildemand, der i denne sæson kører i Team Fjelsted, svenske Vestervik og polske Gorzow.

Med det wildcard, som den polske SEC arrangør, One Sport, har udstedt, får Kildemand nu chancen for at vise sine kvaliteter frem foran et talstærkt publikum til den store åbningsfest i Vojens og til tv-seere i 71 lande.

Tjansen som banereserver, lørdag den 10. august, er givet til U21-kørerne Frederik Jakobsen - også Team Fjelsted - og Andreas Lyager.