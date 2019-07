Fynsk lyspunkt i ny dansk speedway-nedtur

Med en førsteplads i de 21 indledende heat og 47 point kvalificerede polakkerne sig direkte til finalen. Rusland og Australien med henholdsvis 45 point og 41 point dystede i semifinalen om at skulle møde polakkerne, og her trak russerne det længste strå.

Efter de 21 indledende heat ved hold-VM 2019 i Togliatti, Rusland, var stillingen: 1. Polen 47 point. 2. Rusland 45 point. 3. Australien 41 point. 4. Danmark 37 point. 5. Sverige 35 point. 6. Tyskland 30 point. 7. Storbritannien 16 point. Dermed var Polen direkte i finalen. I semifinalen mellem Rusland og Australien gjorde russerne sig klar til finalen, som de også vandt sikkert med en sejr 5-1 over de to polakker. Og dermed genvandt Rusland VM-titlen.

Hold-VM i Togliatti blev et internationalt gennembrud for den fynske U21-kører, Frederik Jakobsen. Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix

Med til det sidste

Da Niels-Kristian Iversen kørte i starttapen i Danmarks allerførste heat, lørdag, mod Tyskland og blev udelukket og kort tid efter styrtede og udgik var det et markant varsel om, at det ikke ville blive Danmarks weekend.

Men Leon Madsens i alt indkørte 24 point og ikke mindst ni point i fem heat fra den fynske U21-kører Frederik Jakobsen betød, at de rød-hvide var med i søndagens kamp om semifinalepladsen til det sidste. Jakobsen ligner i den grad fremtidens mand i dansk speedway.

I heat 19 skulle Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen "blot" hente en sejr 4-2 over Australien for at stjæle semifinalepladsen fra australierne, men det blev i stedet Jason Doyle og Max Fricke fra Australien, som hentede de 4-2, og så var det slut for danskerne.

Iversen virkede ikke helt klar søndag efter sit styrt, lørdag.

Midt i den danske nedtur blev Frederik Jakobsens internationale gennembrud imidlertid et markant lyspunkt. De 24 point fra Leon Madsen var også godkendt, men Madsens indsats blev skæmmet af, at han kørte i starttapen og blev udelukket i danskernes opgør med polakkerne i heat 14. Det blev dyrt for de rød-hvide.