For megen regn: Team Fjelsted-match udsat

Speedway: Først på mandag vil det blive afgjort, om Team Fjelsted kommer med i dette års liga-superfinale 18. september og altså bliver deltager i det endelig slag om DM-guldet.

Onsdag vandt fynboerne den første kvalifikationsmatch over Region Varde Elitesport i Outrup med 45-38, og efter planen skulle returmatchen være kørt onsdag aften. Men med den megen regn, der faldt i løbet af tirsdagen, og med truende regnmeldinger for onsdag aften blev matchen officielt aflyst og udsat sent tirsdag aften.

Matchen køres i stedet mandag med start 18.15.

Efter en flot teamindsats i Outrup står Team Fjelsted stærkt til at snuppe den fjerde og sidste plads i superfinalen, der skal køres i enten Slangerup eller Holsted - altså onsdag den 18. september.

Ud over Slangerup og Holsted blev det tirsdag aften klart, at Esbjerg Vikings også kommer i finalen, da vestjyderne snuppede sin anden kvalifikationssejr over Grindsted, der blev bundprop i ligaens grundserie.

Morten Svendsen, sportschef for Team Fjelsted, forventer, at han kan stille i stærkeste opstilling mandag aften i det afgørende kvalifikationsslag på hjemmebane. Det vil sige med kaptajn Peter Kildemand, Anders Thomsen, Frederik Jakobsen (topscorer i Outrup med 15 point), Jason Jørgensen og Benjamin Basso.