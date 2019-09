Før mandagens afgørende hjemmematch: Fjelsteds Frederik Jakobsen lover fuld fart mod finalen

Frederik Jakobsen i front med den blå hjelm, da han 10. august kørte en EM-afdeling i Vojens og scorede syv point. Lørdag aften var den 21-årige fynbo med i en VM-afdeling for U21-kørere i tyske Güstrow, og mandag aften er han klar til at give den gas for at få Team Fjelsted i finalen om DM for hold. Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix