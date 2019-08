Fjelsted skal møde Region Varde i semifinalerne

Speedway: Det bliver Region Varde, som Team Fjelsted skal besejre, hvis det fynske hold skal i Superfinalen i årets speedwayliga. Det er en kendsgerning, efter at nummer tre, Esbjerg, som ventet valgte ligaens bundhold, Grindsted, som modstander i semifinalerne. Dermed skal nummer fire, Region Varde, møde nummer fem, Fjelsted.

Semifinalerne køres både ude og hjemme, og første match køres onsdag 4. september kl. 18.30 i Outrup hos Region Varde, mens Fjelsted har hjemmebane i returmatchen onsdag 11. september kl. 18.15. Den samlede vinder over de to matcher - altså det hold med flest point sammenlagt - går videre til Superfinalen, der køres onsdag 18. september.

I grundserien sluttede Region Varde med 11 point et point foran Fjelsted. I de to indbyrdes matcher vandt Region Varde 52-35 hjemme 21. juni over et amputeret Fjelsted-hold, der i den match var uden de tre fynske esser Peter Kildemand, Anders Thomsen og Frederik Jakobsen, mens Fjelsted fem dage senere vandt 46-41 på Fyn. Region Vardes topkørere er Michael Jepsen Jensen, Mikkel Bech Jensen og Mads Korneliussen.

Den anden semifinaleserie mellem Esbjerg og Grindsted køres onsdag 28. august i Esbjerg og onsdag 4. september i Grindsted.

Holsted og Slangerup er allerede kvalificeret til Superfinalen i kraft af deres første- og andenplads i grundserien, men de kører to kvalifikationsmatcher om retten til at arrangere finalen. De to matcher køres onsdag 28. august i Slangerup og onsdag 4. september i Holsted.