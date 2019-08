- Det var en lidt rodet match. Men vi har et hold, der kan slå alle. Det viste vi, da vi slog topholdet Holsted i sæsonens første match. Så lige nu handler det om at få lidt humør på, så vi kan være klar til semifinalerne, sagde Frederik Jakobsen efter sejren,som ikke ændrer på, at Fjelsted ligger nummer fem i ligaen med i alt seks hold.

Speedway: Team Fjelsted hentede onsdag aften i den sidste hjemmematch i grundserien en sejr på 43-41 over Grindsted i et opgør mellem de to nederste hold i Speedwayligaen.

Speedwayligaen Matchens gang: 3-3, 7-5, 8-10, 12-12, 17-13, 18-18, 21-21, 26-22, 29-25, 31-29, 33-33, 36-36, 39-39, 43-41. Point Team Fjelsted: Peter Kildemand (A) 11 point i 6 heat. Aleksandr Loktajew (B) 12 point i 6 heat. Frederik Jakobsen (B) 10 point i 6 heat. Jason Jørgensen (C) 8 point i 6 heat. Benjamin Basso (D) 2 point i 4 heat. Point Grindsted: Max Fricke (A) 10 point i 6 heat. Nikolaj Busk Jacobsen (B) 10 point i 6 heat. Jaimon Lidsey (B) 7 point i 6 heat. Kasper Andersen (C) 4 point i 5 heat. Marcus Birkemose (D) 10 point i 5 heat. Bedste kørere: Fjelsted: Aleksandr Loktajew. Grindsted: Marcus Birkemose. Tilskuere: 1186. Næste match: Onsdag 14. august kl. 18.30: Grindsted-Fjelsted.

Sol over Fjelsted

Solen skinnede over Fjelsted, og det voldsomme regnvejr, der sidst på eftermiddagen strøg hen over Odense-området, driblede uden om det nordvestfynske, hvor man var nødt til at vande banen for at få optimale forhold for kørerne.

Den 25-årige ukrainer Aleksandr Loktajew var hentet ind som erstatning for den skadede Anders Thomsen, der i stedet måtte nøjes med at følge med som tilskuer.

Den ukrainske lejesvend skulle lige køre sig ind på slaggerne i Fjelsted. Efter at have fået nul og et point i sine to første heat hentede Loktajew en heatsejr foran Jason Jørgensen, så det blev til dobbeltsejr til Fjelsted og føring 17-13 efter femte heat.

- Aleksandr har kørt for os før i Outrup, og han kan køre stærkt, som han også viste i aften, sagde Frederik Jakobsen, der indledte stærkt med to heatsejre, men i sin tredje start måtte han nøjes med et point i et heat, hvor Benjamin Basso fik sit andet nul. Dermed dobbeltsejr til Grindsted og udligning 18-18.

Peter Kildemand lagde ud med en heatsejr, men Fjelsteds kaptajn havde problemer i sine to næste heat, hvor det begge gange kun blev til et point.

Aleksandr Loktajew og Frederik Jakobsen sørgede med en dobbeltsejr for Fjelsted-føring 26-22 efter ottende heat.

Fjelsteds unge C-kører Jason Jørgensen scorede point hver gang i sine fire første heat og vandt endda niende heat.

Med en sidsteplads til Peter Kildemand i aftenens 11. heat fik Grindsted udlignet til 33-33. Peter Kildemand rejste sig i det efterfølgende heat, som han vandt, mens Frederik Jakobsen blev sidst, så stadigvæk lige 36-36 inden de to sidste heat. Kildemand vandt også aftenens næstsidste heat.