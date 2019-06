Fjelsted klar til varm aften

De fem øvrige Fjelsted-kørere er de samme som sidst. Den fynske kvintet med Frederik Jakobsen, Anders Thomsen, Jason Jørgensen og Emil Engstrøm leverede en godkendt præstation for en uge siden.

- Troy Batchelor har tidligere kørt for os, hvor han scorede 16 eller 17 point. Han har lige kørt i Polen, hvor han scorede maksimumpoint. Og Anders Thomsen kommer rigtigt godt ud af det sammen med Troy, siger Morten Svendsen.

- I vores første udebanematch mod Holsted var jeg ikke tilfreds med kørernes præstation. I sidste uge i Slangerup var det mig, der ikke var dygtig nok til at finde en A-kører, siger Morten Svendsen, der føler, at han har fundet en god rytter i 31-årige Troy Batchelor.

- Normalt skal en A-kører score mellem 13 og 15 point. Så hvis vi havde haft en A-kører, der havde leveret, det han skulle, havde vi kørt lige op med Slangerup, siger Morten Svendsen, sportschef for Team Fjelsted.

David Bellego scorede kun tre point og var den kører, der scorede færrest point for en uge siden. Ganske uhørt af en A-kører.

Team Fjelsted har skiftet A-rytter før onsdagens hjemmematch mod Slangerup. Franske David Bellego floppede for Fjelsted i sidste uge, hvor Slangerup hjemme vandt 47-37. Til onsdagens returmatch i det fynske har Team Fjelsteds sportschef, Morten Svendsen, valgt at satse på australske Troy Batchelor som førstekører i fraværet af den skadede holdkaptajn, Peter Kildemand.

De to holdopstillinger til onsdagens speedwaymatch: Team Fjelsted: 1. Troy Batchelor. 2. Frederik Jakobsen. 3. Anders Thomsen. 4. Jason Jørgensen. 5. Emil Engstrøm. 6. Benjamin Basso. Slangerup Speedway: 1. Mikkel Michelsen. 2. Kevin Wölbert. 3. Andreas Lyager. 4. Jonas Seifert. 5. Emil Pørtner. 6. Jacob Bukhave. Matchen begynder onsdag klokken 18.30 på Fjelsted Speedway Center.

De to hold

Ung kører med fart

Hvis Fjelsted skal have det bonuspoint, der går til det hold, der er bedst sammenlagt over de to matcher, skal det fynske hold vinde med mindst 11 point onsdag aften.

- Det tænker jeg ikke på. I første omgang handler det bare om at vinde, siger Morten Svendsen.

I onsdags kørte den unge C-kører Jason Jørgensen stærkt med lutter anden- eller førstepladser i sine fire første heat, og han scorede i alt 11 point.

- Jason har været plaget af skader de sidste par år, men i år har han haft en opstart uden bøvl, og han føler sig godt tilpas, siger Morten Svendsen.

Fjelsted indledte sæsonen med en hjemmesejr over Holsted, men siden er det blevet til nederlag i de to udematcher mod Holsted og Slangerup.

- Det er en fordel at køre på hjemmebane, understreger Morten Svendsen.

Vejrudsigterne lover en varm sommeraften. Ifølge yr.no vil der være sol og en temperatur på 28 grader klokken 18 onsdag aften i Fjelsted, og med en svag vind på blot to meter i sekundet vil luften næsten stå stille.

- Kørerne er vant til varme temperaturer, når de kører i Polen. Varmen bliver nok værre for mig, siger Morten Svendsen inden onsdagens ræs.