Fjelsted-hotshot: Vi er klar til at gå hele vejen

Videre frem mod DM-afgørelse

Mandag aften vandt Team Fjelsted med 45-38 over Region Varde Elitesport i Outrup.Det vil sige, at fynboerne kan tåle at tabe med seks point i returmatchen i Fjelsted onsdag med start 18.15 og alligevel nå ligaens superfinale, onsdag den 18. september.



Hvis regnen ødelægger onsdagens planlagte match, vil den i stedet blive kørt på mandag.



Holsted og Slangerup er allerede klar til superfinalen, og Esbjerg Vikings bliver formentlig finalens tredje klub.



Onsdag aften kører Holsted og Slangerup den anden match om at blive vært for finalen - i Holsted. Slangerup har et forspring på syv point med til det jyske.



Team Fjelsted blev dansk mester i 2017 netop i Slangerup.