Fjelsted henter franskmand som erstatning for skadet kaptajn

David Bellego, der i weekenden kvalificerede sig til EM-serien, er A-kører for Fjelsted i stedet for den skadede Peter Kildemand i onsdagens udematch mod Slangerup.

- Lægerne har sagt en pause på minimum to uger. Men man ved aldrig, hvor længe der kommer til at gå, når man også har fået en hjernerystelse. Det kan tage kort eller lang tid, siger Morten Svendsen, sportschef for Team Fjelsted, der onsdag aften skal have sit Fjelsted-hold i aktion i Speedwayligaen ude mod Slangerup.

Anderledes indstilling

Slangerup indledte årets sæson med at tabe ude til Holsted, hvorefter det blev til uafgjort og sejr i to opgør mod Grindsted. Fjelsted har en sejr og et nederlag efter de to første opgør - begge mod Holsted.

- Det er okay at have to point efter at have mødt det hold, som er min favorit til at vinde DM, siger Morten Svendsen, der dog ærgrer sig over nederlaget på 47-40 i sidste uge til Holsted.

- Vi lavede for mange fejl, og jeg forventer en anderledes indstilling hos kørerne fra start, siger sportschefen.

Peter Kildemands fravær betyder også noget uden for banen.

- Det var en tryghed for alle at have Peter med på holdet. Han kender alle. David Bellego er også en god fyr, men han giver ikke samme tryghed som Peter. Det er så til dels min opgave at sørge for det, siger Morten Svendsen.

De fem øvrige kørere på Fjelsted er de samme som i de to første matcher: Frederik Jakobsen, Anders Thomsen, Jason Jørgensen, Benjamin Basso og Emil Engstrøm. Hos Slangerup er topkørerne Mikkel Michelsen og tyske Kevin Wölbert.

Matchen begynder onsdag klokken 18.30 på Slangerup Speedway Center.