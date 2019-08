Speedway: Team Fjelsteds Anders Thomsen meldte afbud til sidste lørdags EM-match i Vojens på grund af en skade. Og den fynske speedwaykører er fortsat ikke klar til at sætte sig op på cyklen og har i denne uge meldt afbud til både en match i Sverige og til onsdag aftens møde i den danske liga mellem Grindsted og Fjelsted.

Matchen i Grindsted - de to klubber sidste i grundserien - er også reelt uden betydning. Uanset resultatet ender Fjelsted nummer fem og næstsidst og Grindsted sidst. Der er derfor også i den sammenhæng alle gode grunde til, at Thomsen vælger matchen fra. Lørdag den 24. august skal fynboen nemlig køre sæsonens nok mest betydningsfulde match i kroatiske Giorican - grandprixchallenge-finalen om tre billetter til næste års VM-grandprixserie.

Sidste onsdag vandt Team Fjelsted 43-41 over netop Grindsted i fynboernes sidste hjemmematch i grundserien. Også her var Anders Thomsen fraværende og erstattet af den ukrainske lejesvend, Aleksandr Loktajew, der sikrede Fjelsted sejren i sidste heat.

Nummer tre i grundserien - og det kan blive både Esbjerg, Slangerup og Region Varde - vælger sin modstander til en kamp om en plads i Superfinalen mellem nummer fire, fem og seks. Hvem der bliver nummer tre afgøres først på fredag.

- Det er ude af vore hænder, og jeg har egentlig ingen favoritmodstander. Til gengæld ved jeg, at vi kan blive farlige for enhver, hvis vi kan holde os fri for de mange skader, vi har været plaget af i sæsonen indtil nu, siger Fjelsted-holdleder Morten Svendsen.

Holsted Tigers er allerede klar til Superfinalen, 18. september.