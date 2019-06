Der var en, der var to, der var tre...: Mandefald hos Team Fjelsted

Kaptajn og A-kører Peter Kildemand og brandvarme Anders Thomsen - 14 point i fem heat i onsdag aftens sejr på 38-34 hjemme over Esbjerg Vikings - skal begge køre en udsat match i den polske Ekstraligaen, Frederik Jakobsen træner i Polen som optakt til lørdagens første finaleafdeling af kampen om den individuelle VM-titel for U21-kørere, og Jason Jørgensen blev skadet ved et styrt i matchen mod Vikings.

Bedre fra match til match

De fire kørere er kede af deres afbud, men de havde reelt ikke et alternativ. Jason Jørgensen har måske brækket sin ene tommefinger og er ramt af svimmelhed, og for de to, der skal optræde i Polen, vanker der store bøder, hvis de bliver væk fra matchen. Og som det desuden lyder fra Anders Thomsen:

- Det er i Polen, vi tjener pengene.

Frederik Jakobsen har fuld fokus på VM-finaleserien i sit sidste år som U21-kører.

Trods afbuddene er humøret hos Morten Svendsen i orden efter onsdag aftens anden sejr i fem forsøg i den nye ligasæson. Med den nye struktur - efter der kun er seks klubber i ligaen - er de to øverste i grundserien sikret plads i Superfinalen, mens de resterende fire klubber kommer til at køre om de sidste to finalepladser, hvor nummer tre i grundserien kan vælge sin modstander.

- De to øverste pladser i grundserien er i realiteten væk, så vi skal koncentrere os om at være i topform, når de sidste to finaleklubber skal findes. I den forbindelse kan jeg mærke, at vort hold bliver bedre fra match til match, konstaterer Morten Svendsen.

Trods stærke navne på papiret - blandt andre Michael Jepsen Jensen og Mikkel Bech - er sidste år mester fra Varde kommet noget slingrende fra start i den nye sæson ligesom Team Fjelsted.