Danske Spil: Derfor bliver Leon Madsen verdensmester

Oddssætterne ved Danske Spil har nu Leon Madsen som favorit til at vinde VM-grandprixserien i speedway 2019. Danskeren er faldet fra odds 28 før VM-seriens start til odds 2,50 med fire grandprixer tilbage.

Leon Madsen, der stammer fra Vejle, giver 2,50 som VM-vinder (det vil sige 250 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner), mens hans to nærmeste rivaler - polske Bartosz Zmarzlik og Emil Sayfutdinov fra Rusland - er i henholdsvis odds 3,00 og odds 6,50.

Efter sin andenplads ved lørdagens grandprix i svenske Målilla er Leon Madsen således nu, hvor der resterer fire grandprixer i årets serie på i alt 10, Danske Spils favorit til at blive verdensmester.

Men nu har Danske Spil tiltro til, at den rød-hvide VM-tørke gennem 11 år bliver brudt i år.

Smertestillende indsprøjtninger

- Lige nu er Leon Madsen feltets mest stabile kører. Han fører VM-serien med et godt forspring (med seks point ned til Bartosz Zmarzlik, red.), og han har kun misset finalen én gang i år. Derfor vurderer vi, at han er den mest sandsynlige verdensmester, siger Dansk Spils oddsansvarlig Peter Emmike Rasmussen.

Leon Madsen kæmpede med store smerter i specielt sin ene ankel og skulder ved lørdagens grandprix i Målilla efter et dramatisk styrt i polske Czestochowa 9. august, og han kørte på smertestillende indsprøjtninger i det svenske.

Samtidig kæmper Madsen med en diskusprolaps i ryggen, som han skal opereres for senest i vinterpausen. Alligevel formåede den 30-årige kører altså at blive nummer to og udbygge sin føring i den samlede stilling.

Danmark har haft fem verdensmestre gennem tiden med i alt 14 titler. Det ville i givet fald være Leon Madsens første VM-guld - og altså den første danske vinder af VM-serien siden Nicki Pedersen i 2008.

- Så længe jeg kan sætte mig op på cyklen og holde den, så kører jeg race, lyder det stædigt fra Leon Madsen, der tilføjer:

- Jeg er vildt stolt over, som det er gået indtil nu, men jeg ved også, at en føring på seks point ikke er meget i VM-serien.

Leon Madsen er i den heldige situation, at det næste grandprix først er lørdag den 31. august - i tyske Teterow. VM-serien rammer Vojens Speedway Center, lørdag den 7. september, og der er finale i Torun, Polen, 5. oktober.