Anders Thomsen skadet i Polen: - Som at blive ramt af en 50 kg hammer med 100 km/t

SPEEDWAY: Lørdag blev anden afdeling af EM-serien i speedway kørt i Torun i Polen, men det skulle ikke blive resultaterne, der blev dagens højdepunkter.

I stedet blev det et uheld i 10. heat, der skulle trække opmærksomheden, da Anders Thomsen måtte udgå.

I andet sving af banen mistede dagens senere vinder, Leon Madsen, kontrollen over sin motorcykel og kørte ind i siden på Anders Thomsen, der faldt af sin egen motorcykel.

Det var dog ikke enden på uheldene. Imens Thomsen lå på jorden blev han ramt i hovedet af en anden kører Robert Lambert.

- Det var heldigt, at jeg har så stærk en hjelm, som jeg har. Man kan forestille sig, at blive slået i hovedet med en hammer på 50 kilo, der kommer med 100 kilometer i timen. Det svarer ret godt til, hvad der ramte mig, fortæller Anders Thomsen, efter at have været til scanning på Odense Universitetshospital.

Både Thomsen og Lambert kom til skade i uheldet, men Lambert kunne trods alt gå fra ulykken og køre videre. Værre så det ud med Thomsen, der måtte hentes af en ambulance. I Polen blev han tjekket, inden han kørte hjem til Danmark, hvor han også i Odense var forbi lægerne.

- Jeg blev scannet, og de kunne se, at jeg har et bøjet ribben. Jeg har også en blodansamling ved mavemusklerne, og min venstre hånd er hævet. Vi bliver nødt til at vente til hævelsen fortager sig, før de kan se, hvordan hånden har det, siger Anders Thomsen.

Trods skavankerne regner Thomsen med, at han skal køre med i tredje afdeling.

- Lige nu har jeg lidt svært med at trække vejret på grund af ribbenet, men jeg regner med, at jeg kører tredje afdeling, siger Thomsen.

Tredje afdeling af serien bliver kørt 10. august i Vojens.