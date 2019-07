Vikingeskib ud på sit første store togt: Sejladsen går rundt om Fyn

DET SYDFYNSKE ØHAV: Vikingeskibet Ladbydragen står i dag ud på sit første store togt. Med afgang fra Kerteminde søndag morgen blev kursen sat mod Det Sydfynske Øhav. '

Første anløb er i dag i Lundeborg. Derefter planlægges besøg i Rudkøbing mandag, Strynø tirsdag og Søby på Ærø onsdag.

Hvis sejladsen forløber efter planen, vil Ladbydragen være tilbage i Kerteminde om 12 dage.

- Vi er et sejl- og roskib med alt, hvad det indebærer af forbehold for vejret. Vi satser på at sejle hele vejen rundt om Fyn, fortalte formand for Ladby Skibslaug, Gerhard Neppl, da Koøjet lørdag besøgte Ladbydragen, mens en snes ombordværende var i fuld gang med at klare grej og personlig oppakning til.

Undervejs rundt om Fyn følges Ladbydragen af et motoriseret lystfartøj.

- Hvis galt skulle være, har vi mulighed for at få en slæbetrosse om bord, forklarer Gerhard Neppl.

Ladbydragen er en tro kopi af det 1000 år gamle Ladbyskibet fundet i 1935 i en gravhøj nær Ladby ved Kerteminde Fjord. Det originale vikingeskib ligger fortsat i sin gravhøj og udgør som sådan hovedattraktionen på Vikingemuseet i Ladby.

Kopien Ladbydragen blev over en fem-årig periode bygget foran Vikingemuseet og under stor folkelig festivitas søsat i maj 2016.

Ladbydragen blev bygget af frivillige under faglig vejledning. Godt en snes aktive er i dag med i Ladby Skibslaug tilknyttet museet.

Ladbydragens skrog er konstrureret af eg fra lokale skove. De øverste bord er ask og masten til det 65 kvm. store sejl er af nåletræ.

Vikingeskibet måler godt 21 meter, vejer omkring tre ton og medfører 900 kg ballast. Fremdrift er vind i sejlet og muskelkræfters træk i årerne.

Sommertogtets fjerneste mål er deltagelse i næste lørdags 50 års jubilæum for bygningen af vikingeskibet Sebbe Als i Augustenborg.

- Vi har øvet os siden søsætningen og har prøvesejlet til Nyborg sidste weekend. Nu glæder vi os til turen rundt om Fyn siger Gerhard Neppl.