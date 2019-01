Verdensstjerne i Rudkøbing: Her nippede jeg til en dåseøl som baby

Tirsdag aften holdt Anne-Marie Rindom foredrag for medlemmer af Rudkøbing Sejlklub - og på mandag træner hun i Miami. Målet er en OL-guldmedalje i Japan næste år.

Den 27-årige laserjolle-sejler fra Horsens Sejlklub er en verdensstjerne i sin sport. Efter en mere end ti-årig karriere på højt eliteplan kan Anne-Marie Rindom i sit pokalskab fremvise bl. a. guld for både EM og VM samt en bronce-medalje fra OL.

Da Anne-Marie Rindom besøgte Rudkøbing, sendte hun sin tunge OL-medalje rundt. Flere lokale sejlere benyttede lejligheden til at snuppe en selfie med OL-trofæet emballeret i en kæmpemusling af træ.

Anne-Marie Rindom fortalte de lokale sejlere, at i det næste års tid sættes alt ind på at tage et par trin op ad OL-stigen. Idræts-studiet på Aarhus Universitet stilles også i bero. Målet er en guldmedalje til sejler-OL i bugten med udsigt til Fuji-vulkanen.

- Jeg er flasket op med sejlads. Jeg har i mange somre sejlet med mine forældre her i Det Sydfynske Øhav, fortalte Anne-Marie Rindom og viste et dokumenterende foto: Som baby havde hun fået lov at nippe til sin fars dåseøl under et anløb i Rudkøbing.

Arrangementet i Rudkøbing Sejlklub var sponseret af Fynske Bank.