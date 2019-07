Det danske rederi får monteret røggasrensere på omkring halvdelen af sin flåde. Installationerne koster i gennemsnit 13 mio. kroner pr. skib.

MUNKEBO: Da Torm Laura for få dage siden stod ud af Odense Fjord, var sørejsens første mål i Rusland. Her skulle tankeren fyldes med raffinerings-produktet nafta. Fra den russiske lokation Ust-Luga lagde Torm Laura derefter via Göteborg kursen mod losning i New York. Når den godt 180 meter lange, danskflagede produkttanker har afsluttet sejladsen Fyn-Rusland-Sverige-USA, har den sparet miljøet for udledning af en betydelig mængde svovldioxid og sod. Takket være en røggasrenser monteret under 18 dages ophold på Fayard-værftet i Munkebo, lever Torm Laura op til de skrappere miljøregler, som gælder fra fra nytår. Torm Laura er en af i alt fire Torm-tankere, der får monteret et såkaldt scrubber-system på Fayard. Den nye installation medfører, at skibets maskineri fortsat må køre på den billigere, svovl-holdige olie, fordi scrubberen fjerner udstødningens mængde af svovl i overenstemmelse med de nye regler. Skibets rensede, svovl-reducerede udstødningsgas plusser i miljøregnskabet, da den bl. a. reducerer syreregn.

Fakta De fleste større skibes brændstof er tung fuel-olie med højt svovlindhold.



Svovlet i den tunge fuel-olie udledes med skibets udstødningsgas som svovldioxid. Udledningen fra skorstenen kan være til skade for levende organismer, og den kan medvirke til at danne syreregn.



Den globale øvre grænse for tilladt svovlindhold i brændstoffet er indtil nytår 2020 3,5 pct. Fra 1. januar 2020 må den være max. 0,5 pct.



I bl. a. dansk farvand samt i Nordsøen og Østersøen gælder en særlig grænse på max. 0,1 pct.



For at overholde de nye regler skal skibe fra nytår enten sejle med røggasrenser (scrubber) eller anvende brændstof med lavt svovlindhold eller såkaldt marinegasolie. Andre miljøvenlige alternativer er at sejle på gas, biobrændsel eller batteri.



På bl. a. Storebæltsbroen er installeret grej, der kan afsløre skibe, der forbryder sig mod reglerne. sosn

Den 183 meter lange m/t Torm Laura langs kaj på Fayard. Søsterskibene Torm Lene, Torm Louise og Tom Lotte får også scrubbere monteret på det fynske værft. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Svovlfattig olie dyrere For rederierne kan et alternativ til den svovl-tunge fuel-olie være at fremdrive skibene på en dyrere, svovlfattig olie - vel at mærke hvis maskineriet om bord kan køre på det. Andre miljøvenlige muligheder kan for nogle skibe være flydende gas, bio-brændsel eller batteri-drift. Ingen af delene er umiddelbart relevante for rederier som Torm, der i høj grad sejler i såkaldt trampfart over hele verden.

Efter instalaltion af scrubber hos Fayard: Udstødningen fra den omkring 16.000 hk kraftige Wärtsilä-Sulzer hovedmaskine på m/t Torm Laura bliver nu renset for udledning af svovl og sod. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Halvdelen med scrubber Når et flerårigt forløb er afsluttet hos Torm er omkring halvdelen af rederiets godt 70 tankskibe udstyret med et scrubber-system. Fire af skibene får på Fayard monteret en scrubber af fabrikatet ME Production fremstillet i Frederikshavn. - Vi har en pragmatisk tilgang til, om vore skibe skal udstyres med scrubber. Nogle redere sætter scrubbere på hele flåden. Vi har valgt at montere scrubbere på vores nyeste skibe og på de skibe, der bruger mest brændstof. Det giver god mening for os, fastslår Torms tekniske direktør Jesper Jensen.

Denne nyinstallerede pumpe af det danske fabrikat Desmi indtager havvand til scrubberens udvaskning af udstødningens svovl og sod. Maskinchef på m/t Torm Laura Benny Graasbøll Petersen forklarer. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Scrubber bruger også energi For en reder er der flere overvejelser at tage, før der træffes beslutning om at montere en scrubber i et skib. Økonomi er en af dem. Baggrunden er, at når scrubberen er monteret, stiger driftsudgiften, fordi skibet bruger mere brændstof. Typisk omkring to pct. Det skyldes, at rensningen af den svovlholdige udstødningsgas i sig selv kræver energi til bl. a. pumper. Dermed øges forbruget af den ganske vist billigere, svovlholdige fuel-olie. Det øgede forbrug af energi skal opvejes mod alternativet - anvendelse af svovlfattigt brændstof. Den kræver ikke rensning før udledning, og der er heller ikke udgift til installation og drift af scrubber. Til gengæld er den svovlfattige olie dyrere at indkøbe. Altsammen overvejelser, der ifølge Jesper Jensen også har spillet ind i Torms beslutning om i hvilke skibe, der skulle investeres i en scrubber.

Vi læner hovedet tilbage: Et kik op ad scrubberen monteret inde i skorstenen på m/t Torm Laura. Scrubberen er otte meter høj og vejer 12 tons. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Mulighed for biobrædstof Jesper Jensen oplyser, at miljøvenligt biobrændstof også kan komme ind i billedet for Torm. En kommende nybygning forberedes til mulig drift på dette alternativ. - Problemet er dog, at der ikke vil være en tilstrækkelig mængde biobrændstof til rådighed for skibsfarten, forklarer Jesper Jensen: - Den endelige løsning på endnu mere miljøvenligt brændstof til skibe må være at fremstille det ved hjælp af vedvarende energi - for eksempel sol og vind. Det kan give et brændstof, som er C02-neutralt. Men der vil nok gå 10-15 år, før produkter af den art er tilgængelige, lyder det fra Torms tekniske direktør.

Maskinchef Benny Graasbøll Petersen i kontrolrummet, hvor scrubberens gerninger kan inspiceres på skærmen. Ved besøg kan den også kontrolleres af myndighederne. Foto: Søren Stidsohlt Nielsen.

M/t Torm Laura har syv separate tanksystemer til transport af forskellige produkter og er konstrueret til sejlads i isfyldt farvand. Foto: Søren Stidsholt Nielsen