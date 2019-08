Unikke veteran-søstre fra Det Sydfynske Øhav: - Der er vigtigt, at vi holder fanen højt

SVENDBORG/MARSTAL: Frivillige kræfter i Svendborg og Marstal kan være stolte af, at de bidrager til at holde et stykke dansk maritimhistorie levende og sejlende.

Det Sydfynske Øhavs to coastere, Caroline S og Samka, er begge unikke som historiske fragtskibe af stål bevaret i tæt på oprindelig stand. Samtidig er de to veteran-søstre med til at fastholde den maritime atmosfære i hjemhavnene. Når de står til søs og anløber fremmed havn, spreder carolinerne også fortællingen om Det Sydfynske Øhav som et maritimt mekka med historie.

- Der er snart ikke coasterfart under Dannebrog tilbage. Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi holder fanen højt og beholder nogle eksemplarer af coasterne. De to her repræsenterer en vigtig periode i coasterfarten, pointerer Erik Kromann. Han er medredaktør af trebindsværket "Danske Coastere" fra 2013 og leder af Marstals Søfartsmuseum, der regnes for landets førende indenfor småskibsfartens historie.