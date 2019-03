Med en pause på mere end 50 år fandt navnet Ellen igen ind i navngivning af ærøske fartøjer til transport af passagerer. Denne gang påmalet hækken på det delvis soldrevne udflugtsfartøj Little Ellen tilhørende bagermester Tom Rasmussen, Ærøskøbing.

Little Ellen blev sidste sommer navngivet af lille Ellen Vikkelsø Rasmussen og sejlede turister rundt i Ærøskøbings nær-farvand.

Uheldigvis kæntrede Little Ellen for nylig, da den blev ramt af en kraftig bølge under m/f Marstals manøvrering i det nærliggende færgeleje.

- Ellen, der navngav den, er en datter af en god kunde. Skaderne på Little Ellen bliver udbedret, og den kommer i drift igen til sommer, siger Little Ellens ejer, bagermester Tom Rasmussen, Ærøskøbing.

Som det femte fartøj i ærøsk passagersejlads bærer den kommunale batterifærge i Søby navnet Ellen.

Selvom el-færgens dobbelttydige navn forlængst er påmalet, vil den offcielle navngivning først finde sted, når Ellen efter den senest annoncerede forsinkelse planlægges i drift i juni i år.

- Jeg håber, at vi er tæt på at kunne offentliggøre, hvem gudmoderen bliver, men vi venter stadig på en officiel tilkendegivelse fra den udvalgte. Vi har ikke taget udgangspunkt i, at det skulle være en Ellen, siger projektkoordinator Trine Heinemann fra Ærø Kommune. Hun antyder dermed, at gudmoderens navn næppe er identisk med færgens.

Ellen forventes officielt navngivet ved en festivitas efter nogle dages planmæssig sejlads, oplyser Trine Heinemann.