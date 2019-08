To bådtyper er særligt egnede til handicappede: En solo og en tandem

THURØBUND: Thurø Sejlklub disponerer over en håndfuld både specielt egnet til sejlads med handicappede om bord. Den ene bådtype, den såkaldte Mini 12'er, anvender klubben til sejlads med en enkelt handicappet person, der sejler uden ledsager om bord. Mini 12'eren hedder rettelig en International 2,4 Meter R-båd. Når 12-tallet kommer ind i billedet skyldes det, at den kun godt fire meter lange kølbåd i sin formgivning er nært beslægtet med 12 Meter-bådene kendt fra bl. a. Americas Cup. Mini 12'eren er i grove træk en 1:5-nedskalering af de klassisk elegante, store 12 Metere.

Mini 12'erens popularitet illustreres bl. a. af, at den til Europa- og verdensmesterskaber samler felter på op til 100 både. Båden bruges også til OL for handicappede, De Paralympiske Lege.

Mini 12'eren blev oprindelig tænkt som en kapsejlads-båd til sejleren, der måske ikke lige kunne samle en hel besætning. Den relativt billige båd blev populær, og det viste sig hurtigt, at båden også var velegnet til sejlads for en handicappet person.

Kun hovedet stikker op

For handicappede sejlere er fordelen ved Mini 12'eren bl. a., at alle trimsnore og hal til betjening af de to sejl kan nås fra skipperens position på bådens eneste siddeplads. Roret betjenes af let tilgængelige håndtag under dækket i hver side af cockpittet - eller med fødderne.

Mini 12'erens dybe cockpit giver også sejleren en god beskyttelse mod vind og vejr. Under sejlads er det faktisk kun hovedet, der stikker op over cockpitkarmen.

Båd-typen er desuden væltefri og ikke særlig vægtfølsom. Det sidste betyder, at skipperens taktik og bådens trim spiller en stor rolle ved kapsejladsens alfa og omega - højde og fart.

Takket være opdriftsmiddel i for- og agterskib kan Mini 12'eren heller ikke synke.