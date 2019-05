Sydfynsk samarbejde: Walsted fylder dokken hos Ring-Andersen

Luksusyachterne Poseidon (forrest) og Arizona - begge hjemmehørende i Skovshoved - under inddokning hos Ring-Andersen for service i Walsted-regi. Oppe på fordækket skimtes driftschef Henning Bøgh fra Walsteds Baadeværft. Manden i den grå kedeldragt er Thrane-brødrenes skibskonsulent og kontakt til værfterne, Lars Haagen Hansen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Walsteds Baadeværft har modtaget et par kunde-både, der er for store til beddingen på Thurø. Nu fylder de to luksusyachter hele flydedokken hos Ring-Andersen i Svendborg. Søsiden besøgte et par forårstravle værfter.

THURØ / SVENDBORG Flydedokken ved Ring-Andersens værft på Frederiksøen er i disse dage et fint symbol på både maritimt, sydfynsk samarbejde og på lokale værfters aktuelle travlhed. I en halv snes dage er dokken i Svendborg bogstaveligt talt fyldt til det yderste. De to 26 meter lange, inddokkede luksusyachter levner ikke mange centimeter mellem sig inde midt i dokken. Stævnen på den forreste og agterenden på den bageste yacht går også helt ud til dokkens vandkant. Inddokningen, som Søsiden fulgte tidligere på ugen, forløb planmæssigt takket være bl. a. værftets medarbejdere Louise Skov og Jesper Ring-Andersen. Luksusyachterne Poseidon og Arizona ankom fra Ærøskøbing, hvor de under et par ugers ophold havde fået installeret saunaer. For Ring-Andersens værft er dokningen af de to luksus-yachter en slags ekstern opgave. Værftsejer Peter Ring-Andersens kunde er Walsteds Baadeværft på Thurø. - Vi har selv travlt for tiden, og jeg kunne måske godt have brugt dokken. Men vi lavede aftalen om leje af dokken med Walsted for omkring et halvt år siden, og så står den selvfølgelig ved magt, siger Peter Ring-Andersen.

I stærk kontrast til træskibene på Ring-Andersens beddinger og broer står de to nye luksusyachter inddokket i regi af Walsteds Baadeværft på Thurø. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

- Fartøjerne bliver større Det er første gang Walsteds Baadeværft har lejet dok-kapacitet hos Ring-Andersen. Tidligere har Walsted benyttet muligheden for at tage større fartøjer, end der er plads til ved værftet på Thurø, op på bedding hos Ring-Andersen. - Tendensen er, at lystfartøjerne bliver større og større, så vi er glade for at kunne benytte denne mulighed, når vi skal arbejde under vandlinjen, siger værftsejer Bettina Walsted, Thurø.

De to yachter i Ring-Andersens flydedok er i hver side udstyret med stabiliserende, bevægelige finner for reduktion af bølgegangens virkning. Under dokopholdet skal stabiliseringen optimeres. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Stabilisering forbedres Den aktuelle opgave for Walsteds Baadeværft er bl. a. en opgradering af luksusyachternes stabilisator-system. De to fartøjer leveret af Holland Jachtbouw i Zaandam i 2018 er på begge skibssider udstyret med to bevægelige finner til modvirkning af bølgernes påvirkning. Læs: At styrke de ombordværendes komfort. Når opgraderingen af stabilisator-systemet og andre dokkrævende opgaver er klaret, går den ene yacht til Walsteds Baadeværfts bro på Thurø, hvor andre arbejdsopgaver om bord venter.

Som det ses: Ring-Andersens flydedok er udnyttet til det yderste. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Udviklingsprojekt Luksusyachterne tilhører brødrene Lars Thrane og Per Thrane. De er mange-årige bådejere, tidligere Walsted-kunder og har skabt deres formue ved salg af livsværket, skibselektronikvirksomheden Thrane & Thrane. Den lysegrå Arizona og den havblå Poseidon er ikke "bare" et par luksusyachter. Langtfra. De to næsten-søsterskibe er et udviklingsprojekt skabt i samarbejde mellem brødrenes fire år gamle virksomhed Poseidon Shipbuilding Aps i Charlottenlund og den danske, verdenskendte skibstegnestue Knud E. Hansen.

Ring-Andersens værft på Frederiksøen. Walsteds Baadeværft har luksusyachterne Poseidon og Arizona i dok. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Miljø-optimeret Arizona og Poseidon adskiller dig fra de fleste andre luksusyachter ved, at faktorer som miljø og klima er højt prioriteret overalt i konstruktionen. Eksempelvis er fremdriften hybrid, dvs. delvis batteri og delvis diesel. Det betyder bl. a., at skibene kan sejle i miljø-følsomme områder med begrænset belastning af omgivelserne. Brændstoføkonomien er eksempelvis også langt bedre end for tilsvarende skibe. - Vi har ikke fået disse skibe designet for at spille smarte. Vi har gjort det, fordi vi ville skabe et rigtigt skib, forklarer Per Thrane. Sammen med broderen Lars er det planen at udvikle skibstypen og gennem deres selskab Poseidon Shipbuilding at afsætte tilsvarende miljøvenlige luksus-yachter.

Så er luksusyachterne Poseidon og Arizona kommet på det tørre i Ring-Andersens flydedok. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Vogn til streetfood Bettina Walsted glæder sig over den specielle opgave og siger, at den er helt i tråd med værftets plan om at forstærke satsningen på at servicere større motorbåde. - Vi laver stadig også alt muligt andet, som vi plejer - og vi har forrygende travlt i øjeblikket. Det går godt, fastslår Bettina Walsted, mens hun giver Søsiden en bekræftende rundvisning på værftets område i Thurøbund. I hallerne runder vi bl. a. en trofgast gæst i form af den 140-årige krydstoldjagt Kong Bele og 12 Meteren Anitra. Udenfor ser vi værftets seneste nyanskaffelse - en hydraulisk løftevogn med traktor,en 50 fods, amerikansk yacht samt en knaldgul campingvogn under ombygning til salg af streetfood.

Lars Haagen Hansen er skibskonsulent og såkaldt owners representative for ejerne af de to luksusyachter, Per og Lars Thrane. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Walsteds Baadeværft har luksusyachterne Poseidon og Arizona i Ring-Andersens flydedok. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Hver luksusyacht har fire bevægelige finner af denne type til at stabilisere sejladsen ved bølgegang. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Walsteds Baadeværft har luksusyachterne Poseidon og Arizona i dok hos Ring-Andersen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Per og Lars Thranes luksusyachter Arizona og Poseidon fik indlagt saunaer under opholdet her i Ærøskøbings gamle havn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Smedeafdelingen på Walsteds Baadeværft kan lidt af hvert. En aktuel opgave er at forvandle denne campingvogn til brug i streetfood-branchen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Direktør Bettina Walsted ved værftets kun få dage gamle nyanskaffelse - en traktor og en hydraulisk vogn til løft og transport af kølbåde og motorbåde. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Walsteds nye specialkøretøj kan bakke ud i vandet og løfte sejl- eller motorbåde op og bringe dem på det tørre. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.