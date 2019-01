Sydfyns maritime klynge vil sætte alle sejl for sikring af fremtiden

Af Jens Frederiksen, forstander, Svendborg Søfartsskole.

"Otium est pulvinar diaboli" er god latin og betyder: "Lediggang er djævelens hovedpude". Der findes dog ingen djævel på skolen.

Året 2018 har været særdeles begivenhedsrigt, selvom det startede stille. Næppe var udvidelsen med det nye værksted gennemført, før skolen var overgået til projektet vedrørende totalrenoveringen af hovedbygningens stueetage, som forventes gennemført fra vinterferie til efterårsferie 2019. En lille tilgang af elever ved årets begyndelse voksede ganske kraftigt frem mod efterårsholdet, og vi kan nu i januar 2019 se frem til det største optag af elever, som skolen har set i adskillige år.

I slutningen af året var der fuld gang i budgetforhandlingerne for 2019. Det er almindeligt kendt, at der skal spares. Desværre er det ofte på uddannelsesområdet, at disse besparelser ses. Både på folkeskoleområdet, men bestemt også på efteruddannelsesområdet, mærker vi besparelserne.

Disse besparelser har i særdeleshed ramt vores gode samarbejdspartner og klyngemedlem Nyborg Søfartsskole, som efter sit 40 års jubilæum i august 2018 og efter et afslag fra ministeriet om at få tilskudsmidler, måtte konstatere, at det ikke kunne hænge sammen økonomisk og er nu lukket.

Tabet af Nyborg Søfartsskole vil blive mærkbart i fremtiden. Skolen havde om nogen evnen til at samle de skæve eksistenser op, som ingen anden magtede. I en tid, hvor selv administrerende direktør fra A.P. Møller Søren Skou udtaler, at: "Flere unge skal kunne bruge netop sømandsuddannelsen til at finde et ståsted på arbejdsmarkedet" er det uforståeligt, at det ikke har været muligt at finde en løsning, som kunne bringe skolen videre. Hvem skal nu samle disse elever op?

Den nye tilladelse til at udbyde uddannelsen til befaren skibsassistent giver Svendborg Søfartsskole helt nye muligheder, som vi har savnet i årtier. Skolen får nu en unik mulighed for at bygge videre på de kompetencer, som vores egne elever har opnået på uddannelsen til ubefaren skibsassistent. Alle andre, som kan se en fordel i at tage den afsluttende del af skibsassistentuddannelsen i den centrale del af Danmark, er naturligvis også meget velkomne.

2019 bliver året, hvor den grundlæggende maritime uddannelse vil komme under lup. Overskriften for gennemgangen er "Kvalitet og fremtidssikring". Gennem mange år er der kun sket mindre ændringer i uddannelsen og det er nu på tide at foretage noget radikalt, hvis danske menige stadig skal vælges af rederne som de første. Den sydfynske maritime uddannelsesklynge agter at sætte alle sejl i denne proces.