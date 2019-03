Svendborg-skibene:Minister lover at stirre alvorligt på styrelsen

Miljøskibene Sif og Frigg i Svendborg var torsdag genstand for et samråd hos miljøministeren. Skibene har ligget uvirksomme i Svendborg siden 2015 og har foreløbig kostet skatteyderne omkring 20 mio. kroner i indkøb, havnepenge, kranløft samt honorarer til konsulenter og advokater. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

I samrådet torsdag var Bjarne Laustsen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V) enige om, at Miljøstyrelsen i sin tid burde have valgt nybygningstilbuddet fra Faaborg Værft.

Svendborg: Torsdag blev der føjet endnu et kapitel til den seks år lange historie om forløbet om statens politisk skandale-stemplede miljøskibe i Svendborg. På initiativ af det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) var miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kaldt i samråd. På trods af partiskel var minister og spørger enige om, at den statslige styrelses håndtering af sagen om udskiftning af miljøskibe har haft en alt for lang, kostbar og meget lidt forbilledlig forretningsgang: - Vi deler jo opfattelsen af, at det har været et i bedste fald uskønt forløb. Nu har vi et ønske om, at det bliver et skønt forløb videre fremadrettet, fastslog Jakob Ellemann-Jensen: - Og den ærgrelse, skuffelse og hovedrysten der er rundt omkring på danske værfter over, at det hele kunne vi have gjort meget bedre, mere fordelagtigt og billigere for jer - den deler vi også, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi burde have valgt Faaborg Bjarne Laustsen spurgte til sagens videre forløb og Miljøstyrelsens for tiden gældende plan om at ombygge Svendborg-skibene for op til 24 mio. kr. Det er den ramme styrelsen har sat for et kommende udbud før de brugt-købte skibe kan anvendes til optag af vandprøver. - Var der noget på den lidt større klinge, vi har lært af det her, spurgte ministeren sig selv og konkluderede: - Jeg har tænkt mig at stirre alvorligt på min styrelse og sige: "Er I helt sikre på, at det her en god idé? Tør I lægge hånden på kogepladen? Det har jeg en forventning om, at I gør." Jeg ved jo godt, hvem der får en kæmpestor Olfert, hvis det her går i vasken igen. Og det har jeg ikke en fuldstændig uafrystelig trang til, sagde Jakob Ellemann-Jensen. Set i - som Jakob Ellemann-Jensen sagde - bagklogskabens klare lys burde styrelsen nok have været vendt tilbage til Faaborg Værft, som afgav billigste danske tilbud på nybygning af miljøskibe. Det erklærede Bjarne Laustsen sig enig i og gentog sin undren over, at den statslige styrelse "nossede i det" i 14 måneder efter at have afslået et nybygningstilbud fra britisk værft. - De skulle straks efter være gået til Faaborg Værft. Hvad brugte de 14 måneder til, spurgte Bjarne Laustsen. Hvad de 14 måneder i 2013-2014 blev brugt til, lovede miljøministeren at undersøge.

- Noget at tænke over - Jeg tror, at samrådet har givet ministeren noget at tænke over, og jeg er glad for løftet om, at han vil følge det videre forløb tæt, sagde Bjarne Laustsen til Fyns Amts Avis efter samrådet. Det en time lange samråd, hvor ministeren grundigt gennemgik sagens forløb, blev ledet af den fynske MF'er Erling Bonnesen (V), formand for miljøudvalget. Undervejs blev Fyns Amts Avis' dækning af sagen i øvrigt citeret flere gange - blandt andet Søsidens udregning i lørdags af, at skibenes skønnede værditab har været 10.000 kroner dagligt under de foreløbig 40 måneder langs kaj - og nu på land i Svendborg.

