Lige siden ankomsten til Svendborg, har de ligget uvirksomme ved kajen. Imens har Miljøstyrelsen overvejet, om den skulle ombygge skibene eller sælge dem igen og bygge helt nye - eller måske udlicitere vandprøve-tagningen. Miljøstyrelsens aktuelle plan er at ombygge skibene for op til 24 millioner kroner.

Svendborg: Fra vinduet i sit kontor ved Svendborg Havn har skibsingeniør Tomas Valling i tre og et halvt år haft direkte udkig til statens to omstridte miljøskibe, Sif og Frigg. Nu er de som bekendt kommet op på Frederiksø, og udsynet fra kontoret hos Valling Ship indskrænker sig til det øverste af skibene.

- Allerede dengang sagde jeg til mine kolleger, at det er helt skørt det her. I specifikationerne udbød styrelsen sidste nye skrig indenfor skibsdesign, mens kravene til det indre lignede noget fra en fiskerkutter i 1960'erne. Det var håbløst. Det hang ikke sammen. I forløbet op til tilbudsgivningen foreslog vi blandt andet et andet og mere økonomisk motorsystem. Det ville styrelsen ikke høre tale om. Alt skulle være præcist som specificeret, og det fik de, forklarer Tomas Valling.

- Nu er fejlen, at styrelsen bliver ved med at hænge fast i sine oprindelige specifikationer for nye miljøskibe. Hvorfor dropper styrelsen ikke dem? Sagen er jo, at nu har styrelsen købt brugte skibe. Så bør den tage udgangspunkt i den virkelighed, siger Tomas Valling.

For Tomas Valling er styrelsens indkøb af de to brugte skibe en dårlig disponering. I dag havde styrelsen næppe købt dem, vurderer Tomas Valling.

- Sænk farten

Som Tomas Valling ser det, er styrelsens helt store og kostbare fejl, at den bliver ved med at hænge sig i, at skibene skal kunne sejle "lidt stærkere", end de kan med de nuværende motorer og skrog-længde.

- Efter min bedste overbevisning betyder måske et par knob fra eller til ikke det helt store for skibe, der skal bruges til optag af vandprøver. Styrelsen burde droppe den nødvendige, dyre forlængelse og motorudskiftning og bruge skibene stort set som de er, måske med en mindre og langt billigere ombygning end de 24 millioner kroner, påpeger Tomas Valling.

Rådet til Miljøstyrelsen fra skibsingeniøren i Svendborg er, at den bør sænke sit ambitionsniveau til måske 80 procent af sin oprindelige ønskeseddel for helt nye skibe.

- Jeg tror, at kernen i sagen er, at styrelsen har svært ved at erkende, at den i sin tid tog fejl. Derfor holder den stædigt fast i sine oprindelige krav til nybyggede skibe, selvom virkeligheden i dag som bekendt er to næsten 10 år gamle, brugt-købte skibe, siger Tomas Valling og opsummerer:

- Miljøstyrelsen burde sluge en bitter pille, erkende fejlkøbet, sælge skibene og få bygget nyt på et dansk værft. Eller anvende sine brugte skibe nogenlunde som de er. Den påtænkte ombygning er vanvid, fastslår Tomas Valling.

Miljøstyrelsen har til avisen oplyst, at den ikke ønsker at kommentere sagen om skibene før efter ministersamrådet torsdag i denne uge.