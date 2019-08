Svendborg Classic: Øhavs-sejlere scorede flest førstepladser

SVENDBORG: Håndfulden af øhavs-sejlklubber og lystsejladsmuset på Frederiksøen kan som arrangører se tilbage på en vellykket Svendborg Classic Regatta:

- Vi har haft fin deltagelse, og det er lykkedes at afvikle det fleste af sejladserne, siger talsmand og frivillig, Martin Stockholm, Brændeskov.

Vinden over Lunkebugten og i Svendborgsund har stort set artet sig tilpas for de bedagede, klassiske lystbåde. Kun en enkelt sejlads i Sophus Weber Race måtte aflyses, da vinden tog en slapper. Til gengæld skruede den godt op for håndtagene, da bådene lørdag sidst på eftermiddagen lå trygt i havn ved Bølgen i Svendborg.

De samlede resultater for fredagens og lørdagens banesejladser på Lunkebugten blev med stærk dominans af sejlere fra Øhavet.

Bent Ullerlund i Safir 10 Meteren Fru Ullerlund fra Skaarup vandt sit løb overalt.

I Knarr-klassens løb scorede Hans Emil Petersen fra Svendborg førstepladsen overalt i sin Sept.

I Nordisk Folkebåd-feltet med hele 14 deltagende både fra Danmark og Tyskland kunne Svend Hansen i sin Jenssigne tage hjem til Ærøskøbing som overaltvinder.

I løbet med fire spidsgattere blev Svendborg-sejleren Tom Andersen i sin Saga overaltvinder.

Hos Juniorbådene vandt Torben Pedersen fra Horsens overalt i sin Hvorfor Det?

Banesejladserne på Lunkebugten har navn efter Svendborgs berømte bådebygger og konstruktør Sophus Weber.

Fra banen i Lunkebugten og retur til Svendborg havn blev der både fredag og lørdag dystet i distance-sejlads. Også her gjorde sydfynske sejlere en flot profil.

Førstepladserne i de enkelte løb blev Bent UIllerlund, Skaarup (Safir 10 M), Steffen Hamacher, Vamdrup (Knarr), Lars Bræstrup, Svendborg (Nordisk Folkebåd), Tom Andersen, Svendborg (38 KVM-spidsgatter) og Heine Christiansen, Haderslev, (Juniorbåd).

Hans Emil Petersen, Svendborg, scorede Sophus Weber-vandrepokalen som stævnets hurtigste træbåd, og Svend Hansen, Ærøskøbing fik navn på en halvmodel som stævnets hurtigste glasfiberbåd.

Svendborg Classic Regatta holdes altid op til den anden weekend i august.