Strandsandet sad stadig på whisky-flasken: På langtfart Stillehavet - Hawaii - Tåsinge

Bendt B. Jensen fra Tåsinge har i sit lange liv til søs udkastet mere end 1000 flaskeposter. Søsiden besøgte den pensionerede skibsfører, der har registreret og gemt flaskepostsvar fra hele verden.

På Bendt B. Jensens skrivebord står fire tomme flasker til en lille parade. Hvis man ikke vidste bedre, kunne det ligne de sørgelige rester fra en ungdommelig fest på en strand. Et par af flaskerne er smurt ind i sand og mudder. En af dem har knækket halsen. De originale etiketter er forlængst væk. Nu er de erstattet af små selvklæbere med fx "Flaskepost 77". Flaskerne på skrivebordet har det til fælles, at Bendt B. Jensen selv har kastet dem ud i verdenshavet - meget langt fra hjemmet i Vindeby på Tåsinge. Som sømand gennem 40 år fornøjede han sig med at skrive breve til afskibning i tømte flasker. - Det var jo bare for sjov. Nogle gange sendte jeg en flaskepost både formiddag og eftermiddag. Jeg har vel skrevet mere end tusinde breve og puttet dem i flasker, fortæller Bendt B. Jensen under Søsidens besøg i huset på Bjernemarksvej.

Den sandede whisky-flaske smidt ud fra tørlastskibet Torm Gerd den 8. juli 1996 er Bendt B. Jensens foreløbig sidste flaskepost med respons. Svaret og flasken kom fra Hawaii. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Sendt med strandsandet på De berejste flasker på skrivebordet hører til sjældenhederne i Bendt B. Jensens velordnede samling af svar på flaskeposterne. - De fleste svar indeholder kun et brev om, at de har fundet min flaske og så fortæller de lidt om sig selv. Eller meget. Jeg har også fået hele livshistorier og billeder. Men nogle af finderne har altså omhyggeligt bragt flasken hjem uden at børste strandsandet af og så ofret tid og penge på at sende den her til mig, fortæller Bendt B. Jensen. Det foreløbig sidste svar Bendt B. Jensen har fået, relaterer til whisky-flasken på skrivebordet. Den blev søsat fra m/s Torm Gerd på en nærmere angivet position i Stillehavet. Flasken røg over bord for små 23 år siden - den 8. juli 1996. I brevet oplyste Bendt B. Jensen, at det danske tørlastskib var under rejse fra Panama til Taiwan. Mere end tyve år efter lå whisky-flasken og solede sig på en strand nær Lava Lava Beach Club på Hawaii. Flaskepost-finderen og hans venner har i brevet til Bendt B. Jensen oplyst længde- og breddegrad for fundet. Samtidig undskyldes, at de fik først fik sendt flasken og brevet afsted fra Hawaii til Tåsinge sidste år.

Aloha fra Hawaii ... Bendt B. Jensens flaskepost i whisky-flasken udløste dette brev fra Stillehavsøen Hawaii.

Alle svar ordnet i ringbind Bendt B. Jensen tror, at mange andre har fundet hans flaskeposter, men måske ikke lige har sig taget sammen til at svare. - Jeg har en del svar-breve, hvor finderne fortæller, at det er længe siden, at flasken blev fundet, siger Bendt B. Jensen. Af de flere end 1000 flasker puttet i verdenshavets postkasse, har Bendt B. Jensen fået respons fra præcis 149 findere. Alle svar er ordnet og nummereret i ringbind. I registreringen har Bendt B. Jensen også indsat strømkort, der kan forklare flaskens vej fra skibet til finderen på en måske fjern strand. - Nogle af flaskerne kom dog ikke så langt. Nede ved Indien har vi fx været ude for, at lokale fiskere har set mit udkast, fanget flasken og svaret, så jeg havde det allerede omkring en måned efter, siger Bendt B. Jensen. En af Bendt B. Jensens længst rejsende flaskeposter røg i havet ved øen Tristan Da Cunha i Sydatlanten. Den tog ruten syd om Afrika og blev fundet på en strand i Australien.

Præcis 149 af de over 1000 udkastede flaskeposter har givet respons. Alle flaske-kast og svar er ordnet i disse ringbind hjemme hos Bendt B. Jensen på Tåsinge. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

- Jeg får hele livshistorien Alle findere, der har skrevet til Bendt B. Jensen, har fået svar - og enkelte gange er der gået lidt penneven i det: - Nogle fortæller hele deres livshistorie. I en periode var der også en fra Brasilien, jeg skrev med i ret lang tid, men efterhånden fandt vi ud af, at vi havde for få fælles interesser. Så ebbede det ud, forklarer Bendt B. Jensen. I nogle tilfælde har det for Bendt B. Jensen ikke været helt ligetil at få kvitteret flaskens finder for modtagelsen af hans svar. Finderens brev kunne være skrevet på et lokalt sprog og måske med en mindre læselig håndskrift. Bendt B. Jensens første kvitterede flaskepost røg over bord i hans tid hos A. P. Møller. Fra stykgods- og containerskibet Cornelia Mærsk søsatte han den 17. maj 1969 en flaske i Stillehavet under rejse fra San Francisco i USA til Manila på Filippinerne. Bendt B. Jensens brev i flasken var håndskrevet. Da hans afsendelser senere tog fart, fotokopierede Bendt B. Jensen et flaskepost-formular, hvor han blot skulle udfylde sit skibs navn, position og rejsens start og mål.

Bendt B. Jensen har i sine ringbind med svar også indsats strømkort, der kan forklare flaskepostens vej fra skibet til en strand. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

- Tosset at smide dem ud Da Bendt B. Jensen sejlede, var rederiernes regler for at nyde flaskers indhold om bord ikke så stramme, som de er til søs i dag. At finde en egnet vin- eller sprutflaske var i reglen ikke det store problem. Og så alligevel: - Efterhånden fik vi filippinere om bord som besætning. Nogle af dem ville samle flaskerne og sælge dem, når vi kom i land. De synes, at det var helt tosset, at jeg bare skulle bruge dem til at smide over bord.

Fingeren peger på Sydatlanten. Bendt B. Jensen har i sine ringbind med svar også indsats strømkort, der kan forklare flaskepostens vej fra skibet til en strand. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Bendt B. Jensen har i fine skemaer registreret præcis, hvor flaskeposterne er smidt ud - og hvor de blev fundet. Også skibsnavn og tidspunkt er med. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

På tørlastskibet Torm Rotnas rejse fra Panama til Immingham i det østlige England blev dette flaskepost-brev afskibet den 25. august 1992. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.