Stort billedgalleri: De smukke skibe for fulde sejl gennem Øhavet

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe med tremastskonnerten Fylla af Svendborg og den 100-årige, danskbyggede kutter Nordwind fra Greifswald i Tyskland. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Søsidens reporter fulgte Fyn Rundt-skibene på en solrig sejltur fra Marstal til Faaborg.

DET SYDFYNSKE ØHAV: Tusinder oplevede Fyn Rundt-skibene fra kajerne i Bogense, Fredericia, Assens, Sønderborg, Marstal og Faaborg. Vel er de dragende flotte, de gamle sejskibe - også med nøgne master. Endnu smukkere bliver den sejlende kulturarv, når den springer ud med alle sejlene sat på en solrig sommerdag gennem Det Sydfynske Øhav. Med dommerskibet MHV 909 Speditøren som sejlende platform billedrapporterer Søsiden fra Fyn Rundt-etapen fra anløbet i Marstal til velkomsten i Faaborg. Efter måneders forberedelser og en hektisk uge til lands og til søs kan Fyn Rundt-kaptajnen, stævneleder Jan Jay Brun Jensen gøre status: - Det har været en af de bedste Fyn Rundt'er nogensinde. På vejr-siden var vi det meste af paletten rundt og oplevede masser af sol og go' vind plus noget regn. Stemningen har været i top - ligesom tilslutningen af skibe og besøget på kajerne. Vi er meget glade, fastslår Jan Jay Brun Jensen. Dommer Sune Blinkenberg har haft ansvaret for skippermøderne hver norgen og ikke mindst for dysterne til søs: - Jeg er gået efter lidt kortere baner end tidligere og har lagt flere mærker ind. Det har øget udfordringerne derude. Heldigvis har det givet god respons, siger Sune Blinkenberg, der også har lovet at være dommer på Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe næste år. Finale-etapen gennem Det Sydfynske Øhav var på omkring 22 sømil. Heraf var de 10 sømil udlagt som kapsejladsbane med startlinje mellem udlagt mærke og kompasbøjen sydøst for Drejø. Vindmåleren sagde 3-8 m/s. PS: Sæt din skærm på fuld billedstørrelse - og tag med til søs!

Indviklet? Ja! I havnene underholdt unge akrobater fra Dubals Piratcirkus hver eftermiddag i og omkring Marstal-skonnerten Fulton. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Overblik og en tændt, bærbar VHF var vigtige værktøjer for Fyn Rundts havnepakmester - stævneleder Jan Jay Brun Jensen, Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Marstallere og andet godtfolk var mødt talstærkt frem på havne-nokken, da Fyn Rundt-skibene stod ind. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nationalmuseets Holbæk-baserede slup, Ruth af Nykøbing S. er uden motor. Derfor gik den i havn tete-a-tete med Fyn Rundts trofaste hjælpefartøj Nakskov Havn No. 1. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Både hånd- og bugserkraft må i brug, når den motorløse Ruth skal bakses på plads langs yderste kaj i Marstal. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Med Dannebrog til tops og hundreder af mennesker på nokken ved det kommende Rudkøbing-færgeleje tog Marstal imod Fyn Rundt-skibene. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Da går ungdom til spants ... - på skibsbygger-museet Eriksens Plads ved Marstal Søfartsmuseum. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe er også en stille fadøl i godt selskab. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skippermøde på Eriksens Plads i Marstal fredag morgen før afgang mod Faaborg. I forgrunden Fyn Rundt-pressechef Lise Mortensen og Fylla-skipper Mark Ambech. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

For andet år i træk er Sune Blinkenberg dommer i Fyn Rundt. I det civile liv er Sune Blinkenberg direktør i Søfartens Ledere, maritimt uddannet i Marstal og i øvrigt bl. a. tidligere kaptajn på de norske fuldrigger Sørlandet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fyn Rundt-skipperne har gang i mobiltelefonerne. Se på næste billede, hvad det er, de fotograferer ... Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Det er dommer Sune Blinkenbergs skitse og info-tavle om Fyn Rundt-etapen Marstal-Faaborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Farvel og tak, Marstal. En flåde på over 50 bevaringsværdige sejlskibe sætter kursen ud mod start-området for Fyn Rundts sidste etape mod Faaborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fra denne vinkel så de færreste sejlskibe i Mellem Klasse vinderen, familien Finnemanns Kolding-kutter Elsa Margrethe. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

To forenagter-skonnerter i dyst - den Svendborg-byggede Johanne af Nakskov (tv.) og den Nyborg-byggede Zuversicht fra Kiel. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Eneste norske deltager i Fyn Rundt var Fortuna fra Oslo. Colin Archer-konstruktionen er en fritidsbåd fra 1975 og scorede en tredjeplads i Lille Special Klasse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Den Faaborg-byggede og hollandsk flagede galease Marieje for godt og vel fulde gardiner. På dåbsattesten står 1897 ... Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Alle andre skibe lå adskillige skonnert-længder agten for Fyn Rundts suveræne, fem-dobbelte løbsvinder, den Marstal-byggede og svensk flagede Constantia fra Solna. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Et par klassiske tomast-skonnerter begge kølstrakt i slutningen af 1890'erne: Den foreningsejede Martha af Vejle (tv.) og den private Johanne af Nakskov. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

En skonnert-trio med stærke sydfynske relationer: Lilla Dan bygget og hjemmehørende i Svendborg, Halmø bygget i Faaborg og delsvis Svendborg-ejet og den Svendborg-byggede Johanne af Nakskov. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nær Bjørnøs kyst. I forgrunden skonnerten Mira fra København og Svendborg-galeasen Grønne Erna. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Rudkøbings foreningsejede motorjagt Mjølner tøffede og vinkraftede med på Fyn Rundt som flydende kontor for Skibsbevaringsfonden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Passagererne på færgerne Svendborg-Ærøskøbing fik sig en bonus-oplevelse, da Fyn Rundt-etapen gik tæt forbi sejlruten. Her har de udsigt til skonnerterne Johanne af Nakskov (tv) og Halmø af København. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

I starten af øhavs-etapen stod vindmåleren på flov. Ligesom flere andre skibe valgte Svendborrg-skonnerten Lille Dan at trække turbo-kortet: Sejl under bom. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Og så kom der mere vind ... Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Vinden pustede fra 3-8 m/s. Her i den nedre ende af skalaen. Forrest kutteren Alvilde fra Frederikshavn og FDF København Søkreds' galease Skibladner II. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Jeg går lige på nettet... En absolut non-digital stund på Svendborg-galeasen Grønne Erna. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

FDF Aalborg Søkreds' Jens Krogh er en hurtig flergangs-deltager i Fyns Rundts Mellem Klasse. I år blev det til en tredjeplads. Kutteren har også adskillige Tall Ships Races i sin 120-årige historie. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Solrigt drivert-vejr undervejs Marstal-Faaborg. Fra venstre Skibladner II, Elsa Margrethe og Mira. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sejladsen er reelt kun en Fyn Halvrundt. Til gengæld tiltrækker den kortere sejlads flere mindre fartøjer som fx Bolette fra Aalborg. Den 80 år gamle jagt bygget til fiskeri sejlede i Lille Klasse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

En let agten for tværs på galeasen Vega fra Roskilde - bygget i Assens i 1902. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Så rykker det for Halmø. Den kunne sejle hjem til København med en syvende plads i Store Klasse. Iøvrigt er skonnerten altid vintergæst på Ring-Andersen i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Et par af Fyn Rundts evige rivaler i Mellem Klasse er tidligere fiskefartøjer - kutterne Elsa Margrethe fra Kolding (tv.) og Jens Krogh fra Aalborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Solskin om styrbord. Johanne af Nakskov (tv.) og Martha af Vejle. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

De To Sødskende fra Lillebælt Smakkelaug har en fortid som bl. a. fragtbåd til Agersø i Storebælt. Det 109-årige jagt-riggede fartøj er bygget i Nyborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Svendborgs galease-riggede Grønne Erna - med de røde sejl. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Og sådan ser hun ud forfra. Hajkutteren fra Svendborg er ejet af Rederiet Grønne Erna. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

To Middelfart-skibe. Aventura (th.) der bl. a. anvendes til marsvine-udflugter i Lillebælt og den flot renoverede jagt Nordstjernen fra 1872. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Lodsskonnerten Atalantas tyske kollega, den hyppige Fyn Rundt-deltager Elbe No. 5. sendte afbud efter et havari. Atalanta fra 1901 er hjemmehørende i Wismar. Atalanta scorede en andenplads i klassen Store Special - foran Svendborgs ledlukker, krydstoldjagten Viking. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sol, sommer og sydfynsk øhav - med aktiv ungdom til søs. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Alle tre skonnerter fra charter-bureauet De Forenede Sejlskibe i København var for første gang med samlet i Fyn Rundt. Her et par af dem - Lilla Dan (tv.) og Halmø. Den tredje er Mira. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Øhavets fælleskommunale Fylla af Svendborg fra 1922 har en fortid som bl. a. køleskibet Polar Freezer i Grønland. På etapen Marstal-Faaborg stod termometret på omkring 25 syddanske plusgrader. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Lodsen af Thurø er bygget på Walsteds Bådeværft til Kriminalforsorgen i 1987. Lodsen er i dag privatejet og baseret i Nyborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Den Svendborg-byggede skonnert Brita Leth fra Aarhus var sammen med Aron af Svendborg med i den allerførste Fyn Rundt i starten af 1980'erne. Sejladsen startede som et hyggeprojekt for bl. a. de to nu afdøde skippere Otto Leth og Kristian Lund. I baggrunden Fylla af Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Rødt på hvidt: Stævnemøde mellem Svendborg-skonnerten Lilla Dan og kutteren Nordwind fra Greifswald i Tyskland. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Galeasen Karoline Svane, der har skiftet base fra Rudkøbing til Svendborg, fik en samlet 11. plads i Mellem Klasse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Det hjerteformede agterspejl var typisk for de øhavs-byggede skonnerter. Her på Mira - en faaborgenser søsat i 1898. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fyn Rundt-startmærket sydøst for Drejø. Lodsen af Thurø og Nordstjernen af - som der står på navnebrættet - "Melfar" har passeret. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Martha er foreningsejet, og medlemmerne omtales som marthanere. Den 120-årige skonnert kan sejle hjem til Vejle med en femteplads i Store Klasse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sejl, sejl, sejl - og det gjorde de så, de tre sydfynsk-byggede skonnerter Lilla Dan, Aron og Halmø. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Hvad skal man med en motor? Nationalmuseets maskinløse Ruth strækker ud på Øhavs-etapen. Med byggeåret 1854 er den norskbyggede slup Fyn Rundts ældste deltager. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

ALT 287 Catarina er oprindelig et sejlførende fiskefartøj af typen evert. I stedet for sidesværd har den - noget specielt - to underliggende sværd. Catarina er hjemmehørende i Hamborg og kan skrive sin historie tilbage til 1889. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Slappe skøder. Nordstjernen fra Middelfart og Mira fra København. Forrest med blåt skrog skimtes Karen fra Lille Klasse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

På platlæns. At sejle sommerfugl - eller butterfly - hedder det, når sejlene står som på kutteren Alvilde af Frederikshavn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sådan tog årets finalehavn imod, da Fyn Rundt-sejlerne ankom. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Trods stegende hede var mange søgt til Faaborgs kajer for at byde Fyn Rundt-sejlskibene velkommen til finale-havnen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen