Stormen har lagt sig - nu blæser en stiv kuling fra nord

Rektor Jeppe Sylvest Carstensen fra Marstal Navigationsskole glæder sig i sin Søsiden-nytårsudtalelse over, at skolen ikke længere er underlagt stram økonomi-styring oppefra.

Af Jeppe Sylvest Carstensen, rektor, Marstal Søfartsskole.

Her på årets sidste dag hvor meteorologerne endnu engang har meldt op til stormende kuling, og mørket har sænket sig, er det tid til at kigge tilbage på det 2018, der er gået for Marstal Navigationsskole.

Marstal Navigationsskole har de seneste år været igennem en turbulent tid med organisationsændringer, tilpasninger og uddannelsesforandringer.

Marstal Navigationsskole har haft væsentlige økonomiske udfordringer, som følge af politiske beslutninger og ledelsens egen manglende fokus på økonomisk styring.2018 var derfor året, hvor vi skulle vise, at vi kunne fortsætte det store arbejde organisationen gjorde i 2017, hvor det første reelle økonomiske overskud i flere år kom i hus gennem hårdt arbejde fra alle medarbejdere fra bund til top. Det er lykkedes så godt, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har besluttet, at vi for budgetår 2019 ikke længere er underlagt månedlige økonomimøder og en stram styring oppefra. Et væsentligt mål for Marstal Navigationsskole er dermed nået.

Nye uddannelser og samarbejde tegner 2019.

For Marstal Navigationsskole har der i 2018 været et tydeligt fokus på etablering af forpligtende samarbejder med de øvrige maritime institutioner på Sydfyn efter devisen "sammen står vi stærkere". Dette samarbejde vil i 2019 skulle udvikle for rekruttering, uddannelse og opkvalificering af den maritime industri både til lands og til vands.

Vi fra Marstal Navigationsskole glæder os til at arbejde tæt sammen med SIMAC, Svendborg Søfartsskole, Svendborg Erhvervsskole og Georg Stage.

Det bliver også et år, hvor termen "nye uddannelser" kommer til at fylde meget. I løbet af 2018 har vi i samarbejde med MARTEC i Frederikshavn arbejdet på udviklingen af en ny, fremtidssikret skibsføreruddannelse. Denne forventer vi, sammen med færgenavigatøruddannelsen at søsætte til august.

Dette er fremtiden, som skal sikre, at kvaliteten og konkurrencedygtigheden for danske navigatører fastholdes.Tiltagene fra politisk side har betydet, at dansk søfart har det fremragende, og at handelsflåden vokser hurtigere end noget andet steds i verden. Desværre øges antallet af danskere i handelsflåden ikke tilsvarende. Her ligger der for os en vigtig opgave i at vise, at danske officerer og menige gør en forskel og derfor skal bruges.

Fremtiden på det maritime område ændres hastigt, men Marstal Navigationsskole er klar til at tage udfordringen op i 2019.

Godt nytår!