Stolt kaptajn: Jeg holder af skibet og af oceanet

Søsiden-interview på Atlanten med Christopher Wells - øverste chef på verdens eneste oceanliner og verdens største passagerskib, Queen Mary 2.

Inden mødet med Søsiden skal kaptajnen lige klare sin søndags-pligt. I teatret som bord på Queen Mary 2 står Christopher Wells for den transatlantiske sejlads' ugentlige gudstjeneste. Assisteret af et par yngre besætningsmedlemmer udfylder den uniformerede kaptajn i en halv times tid funktionen som skibspræst. Efter gudstjenesten møder Søsiden kaptajnen og hans sekretær i cafeen Sir Samuels opkaldt efter rederiets grundlægger. Behageligt siddende i chokolade-afdelingen Godiva fortæller den 62-årige kaptajn om et maritimt livsforløb indledt af drengenårenes jollesejlads i hans sydengelske fødeby. Christopher Wells får også tidligt en professionel smag for søens liv. Det fører til fire-årig uddannelse som navigatør og 16 år i bl. a. Shell-tankere. Et ønske om at få et job med mere menneske-kontakt og at slippe for en op til syv måneder lang tørn på havet, fører Christopher Wells til færgefarten i det hjemlige farvand The Solent. Efter få måneder på færgerne byder der sig et job i det estimerede Cunard. Overrasket over, at rederiet vælger en mangeårig "fragtskibsmand" til passager-sejlads kommer Christopher Wells ud som anden styrmand på datidens flagskib, Queen Elizabeth 2. Christopher Wells stiger i graderne, finder sin senere kone om bord, og et af parrets børn tager de første skridt på helikopterdækket. QE2 bliver i den grad "hans" skib.

Fakta Rederiet Cunard er en pioner i den transatlantiske fart og sejlede den første tur i rute med hjuldamperen Britannia i 1840.Cunard hed oprindelig British and North American Royal Mail Steam-Packet Company, men tog senere navn efter sin medstifter, Sir Samuel Cunard.



Cunard-damperen Carpathia skrev sig ind i den globale søfartshistorie, da den reddede samtlige godt 700 overlevende fra Titanic-forliset i april 1912.



Cunard fusionerede i 1934 med Titanics rederi, White Star. Dette rederis hvide stjerne bruges stadig på uniformerne som symbol på kvalitet og service om bord.



Cunard-rederiet er siden 1998 ejet af den amerikansk-britiske krydstogt-koncern Carnival Corporation, der ejer 100 skibe under ti rederi-navne, fx Costa, P&O, Aida, Holland-America og Seabourn.



Cunards Queen Mary 2 er verdens største passagerskib og verdens eneste oceanliner. Den sejler i transatlantisk rutefart omkring tyve dobbelture årligt. Resten af året sejler QM2 krydstogt, fx Jorden rundt eller til Australien. I sommer var den et smut omkring Øresund og lå på red ud for Helsingør.



Cunard har også to krydstogtskibe, næsten-søstrene Queen Elizabeth og Queen Victoria. På tegnebrættet er endnu et krydstogtskib til forventet levering i 2022.



Inger Klein Thorhauge fra Tåsinge er Cunards første og eneste kvindelige kaptajn og er som sådan kollega til Christopher Wells. sosn

Involveret fra starten Omkring årtusindeskiftet beslutter Cunard-rederiet sig for at genoptage sin passagerskibs-trafik på Atlanten. Den var ellers ophørt 12 år tidligere. Til formålet bygges intet mindre end verdens største passagerskib og tilmed den første nybyggede oceanliner i 40 år. Som den ene af tre ledende Cunard-officerer bliver Christopher Wells udpeget til at kontrollere værftets byggeri af Queen Mary 2. En travl tørn på 18 måneder udstationeret på værftet i Frankrig i 2003-2004: - Og så har jeg været tæt involveret med hende lige siden, fastslår Christopher Wells, chefkaptajn om bord gennem snart ti år.

Vigtigt at komme rundt på skibet - Hvad er din funktion som kaptajn på Queen Mary 2? - Den officielle er, at jeg er øverste person på skibet, den ledende officer, og det kan inddeles i tre hovedområder: - Det første er som leder af kommandobroen og ansvaret for sikker navigation af skibet fra havn til havn og manøvrer ind og ud ad havnen, forklarer Christopher Wells: - Funktion nummer to er som rederiets repræsentant i passager-områderne. Jeg står ikke for hotel-driften om bord, men har ansvaret for annoncering i højtalerne, for kontakt til pressen, for at være vært for vores cocktail-party, gennemføre gudstjenesten og ikke mindst for gæsterens oplevelser. I den forbindelse lægger jeg vægt på at bevæge mig rundt i passager-områderne og lytte til, hvad passagererne har oplevet på skibet, siger Christopher Wells.

- En international fest Kaptajnens tredje hovedfunktion er at motivere og supportere Queen Mary 2's rederi, Cunard: - Reelt er skibet jo en stålkasse. Vi har maskineri, air condition, elektrisk lys og meget andet. Men det er menneskene om bord, der gør denne stålkasse til en oceanliner, og det er rederiet, der får tingene til at ske. Jeg er stolt af at være i Cunard og vægter at bruge tid på at gå rundt og hilse på besætningen og høre om, de er glade for det de gør - og at sikre mig, at vi har, hvad vi kalder en White Star-service. Det er derfor vi bærer White Star-pins. Denne White Star-service er jeg i relation til rederiet ansvarlig for, at vi leverer om bord. - Hvordan er det at være ansvarlig for alt det? - Jeg elsker det. Det er stort. Jeg holder af skibet og af oceanet, jeg sætter pris på produktet vi leverer og at det er en international, evigtforandrende fest. Folk kommer ind, folk kommer ud. Det er aldrig det samme.

- Hele tiden i bevægelse - Hvad betyder det, at rederiet bærer på en lang tradition på Atlanten? - Det er meget vigtigt for mig, at vi passer på vores arv og vedligeholder vores 178 år lange historie, at vi krediterer vores forgængere for at have etableret dette rederi og som det vigtigste at have respekt for de foregående generationer, betoner Christopher Wells: - Vore skibe er teknisk avancerede. Vi har altid gerne taget ny teknologi til os for at bevæge os videre, men produktet vi leverer skal også skifte med årene for at imødekomme den aktuelle tids forventinger. Det handler for os om at respektere historien, men også om, at vi bevæger os fremad. Passagerernes forventninger vokser hele tiden. Vi har mange stamgæster, og de forventer lidt mere på deres næste rejse. Og at blive overrasket. Derfor er forbedring hele tiden vores udfordring, siger Christopher Wells og nævner også priserne for en rejse med Queen Mary 2: - Vi er dyrere, vel omkring det dobbelte, fordi skibet har nogenlunde den samme størrelse, men ikke kan tage så mange med, som de firkantede krydstogtskibe. En vigtig ting for os her om bord er, at passagererne skal opleve, mærke, at de er på et skib. I modsætning til se moderne krydstogtskibe er alt her om bord maritimt tænkt og indrettet. Krydstogtskibene er et party-sted. De sælger ikke oceanet. De sælger et hotel, siger passagerskibets kaptajn.

- Vi passer på fiskene Et vigtigt punkt for Christopher Wells og rederiet er også at drage omsorg for, at skibets påvirkning af miljøet er mindst mulig: - Vi har scrubbere (røgrensere, red.) og affalds-sortering, og vi putter ikke noget i oceanet uden, at det først er igennem en proces. I Cunard ønsker vi at sejle med vore passagerer på et krystalblåt hav - og også at passe på fiskene.

