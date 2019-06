Staten skærer: Kendt bøjeskib sælges og det andet forlænges i Søby

Søfartsstyrelsen har sat Jens Sørensen til salg, mens styrelsens anden bøjeudlægger Poul Løwenørn netop er ankommet til Søby Værft for bl. a. ombygning til opmåling af søkort.

DET SYDFYNSKE ØHAV: Når danske farvande skal kortlægges, står en hel håndfuld fartøjer til rådighed for den statslige indsamling af data til søs. Det overordnede ansvar for opmålingen af farvandene ligger hos Geodatastyrelsen i Aalborg. Styrelsen har ikke egne fartøjer, men trækker på sejlende enheder fra Søfartsstyrelsen og fra Søværnet under Forsvaret. De to nybygninger fra Tuco-værftet i Faaborg er de mindste fartøjer til søopmåling. Formelt er de hjemmehørende i Søværnet. SOM1 og SOM2, som de hedder, er udrustet til dagsejlads for opmåling i kystnære områder. Med en dybgang på under en meter er de velegnede til bl. a. Det Sydfynske Øhav og de mange fjorde.

Søfartsstyrelsen har sat bøje- og opmålingsskibet Jens Sørensen til salg. Her er det under en bøje-inspektion i Svendborgsund. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fartoverskud Tuco-bådene af basistypen Pro Zero Workboat afløste en langt mindre kabinebåd-type leveret for over tyve år siden. De gamle både var drevet af to udenbords dieselmotorer. - En af de helt store ting vi mærker på de nye både er fartoverskuddet. De her går 33 knob. De gamle kunne gå otte, og så raslede det og larmede rigtig meget og var ved at falde fra hinanden. Hvis vi lå på otte knob, var der for meget støj i data, så vi kunne kun til opmåling gå omkring seks knob, fortæller chef for opmålingsenheden Lars Stange Jensen.

Søværnets opmålingsfartøjer Birkholm og Fyrholm på Svendborg-visit for nogle år siden. Som de øvrige opmålingsfartøjer er de holdt orangerødt og creme. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Mindre spildtid - Med de nye både kan vi uden problemer udføre opmåling med otte knob plus, at vi har den kæmpefordel, at vi med bådenes højere fart kan komme meget hurtigere fra havn til opmålingsområde og hjem igen. Derfor undgår vi en masse spildtid til transportsejlads. De gamle var meget afhængige af, at opmålingsstederne skulle være tæt ved havne, for at vi ikke skulle spilde tid i forlægning hver dag. De larmede også meget, og det var vi nødt til at tage hensyn til. Man kunne ikke sidde om bord en hel dag på grund af det. Vi var kun ude fire timer om dagen. Nu er vi ude seks timer daglig. Alt i alt meget mere effektivt, lyder vurderingen fra Lars Stange Jensen.

Chef for opmålingsenheden på de Faborg-byggede SOM1 og SOM2, Lars Stange Jensen: - De nye fartøjer er langt bedre, hurtigere og mere komfortable end de gamle. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

To af Holm-klassen De noget større opmålingsfartøjer på mellemste niveau er af Søværnets Holm-klasse og bærer navnene A541 Birkholm og A542 Fyrholm. De er små 30 meter lange og bygget i Skagen i 2006 og 2007. Birkholm opkaldt efter den sydfynske ø har været helt i Grønland for kystnær søopmåling. Holm-skibene kan arbejde til søs i 12 timer og har dermed brug for dagligt havneanløb. Disse orangerøde og cremefarvede opmålingsskibe er i øvrigt søsterfartøjer til de søværns-grå skoleskibe A543 Ertholm og A544 Alholm. De er baseret i Korsør og ses ofte i sydfynsk farvand.

Skib sat til salg Det aktuelt største fartøj til brug for opmåling er Søfartsstyrelsens bøjeskib Jens Sørensen. Den kan i princippet arbejde døgnet rundt og anvendes fx ved opmåling i Nordsøen. For både Jens Sørensen og den lignende Poul Løwenørn er der ændringer på vej, oplyser Søfartsstyrelsens chefkonsulent i kommunikation, Christian Grøsfjeld Bitsch til Søsiden. Den 25 år gamle, Ringkøbing-byggede Jens Sørensen skl afhændes. Jens Sørensen har primært beskæftiget sig med inspektion af afmærkning til søs. - Jens Sørensen er sat til salg hos North Sea Ship Brokers. Behovet for drift og vedligehold af afmærkningen er effektiviseret, således at opgaverne kan klares af et enkelt skib. Vi har valgt at gøre det med det nyeste af de to, Poul Løwenørn, siger Christian Grøsfjeld Bitsch.

Løwenørn forlænges Denne rationalisering medfører, at Søfartsstyrelsens ene tilbageværende skib, Poul Løwenørn, skal ombygges, så den også kan udføre søopmåling. Arbejdet blev udbudt i februar. Opgaven blev vundet af Søby Værft. Poul Løwenørn er for få dage siden ankommet til Ærø. Nu skal den i værftets tørdok, adskilles på tværs i to dele, forlænges små fem meter og udstyres med avanceret grej til flerstråle-opmåling af havbund. Desuden indrettes to nye mandskabskamre, messen og kommandobroen udvides, og der foretages en større generel opgradering. I Søfartsstyrelsens udbud er der angivet en tre måneders ramme for ombygningen således, at den skal være afsluttet midt i september. Poul Løwenørn er bygget i 2001 på Esbjerg Oilfield Service - i øvrigt året efter, at Ærøs tvilling-færger på Svendborg-ruten blev leveret fra samme værft. Poul Løwenørn er 48,3 meter lang - indtil videre.