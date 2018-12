Sommer-mætte fisk: Færre sejladser og færre penge til Svendborg-skib

Når sommersolen som i år bagte uafbrudt i ugevis, opvarmede strålerne også farvandene. Temperaturen nede ved fiskene steg til over normalen for årstiden. Højere vandtemperatur betød, at fiskene indtog mindre føde.

Disse forhold overvåges nøje i havbruget Musholm i Storebælt. Sæsonen i burene sluttede i efteråret, ørrederne er fanget og slagtet, og årets forbrug af foder er gjort op.

Foderet er i årevis leveret til havbrugenes forsyningsfartøjer af veterancoasteren Caroline S fra Svendborg.

- Som følge af den varme sommer, har vi i år sejlet otte fiskefoderture færre end normalt, siger formand for Caroline S, Jørgen Haagen Frederiksen, Svendborg.

For Caroline S er en fodertur under normale vejrforhold en todages opgave. Coasteren afsejler fra Svendborg om morgenen, laster foder i Haderslev og losser det ved burene i bæltet næste dag.

Havbruget er den erhvervsmæssigt drevne coasters største kunde, og årets otte færre rund-sejladser påvirker regnskabet:

- Det gode er, at vi er gældfri og at der ikke forestår større udbedringer på skibet. Vi har haft nogle større ting de sidste par år, men de er betalt, forklarer Jørgen Haagen Frederiksen.

- Det mindre gode er, at de penge, vi gerne vil have på kistebunden til uventede udgifter, ikke er indkommet, og det skyldes de færre foder-ture, siger Jørgen Haagen Frederiksen.

For Caroline S bliver 2019 et festår. Den Marstal-byggede coaster af caroliner-typen fylder 60 år, og det skal fejres. Hvordan og hvornår er endnu ikke fastlagt.

Næste år vil Caroline S fortsætte sine fiskefoder-ture, og coasteren er for anden gang chartret for et smut til Korsørs nyskabelse, Maritimt Folkemøde.

En af de sidste opgaver i 2018 var en charter for foreningen bag arrangement "400 år for første færd til Trankebar". Her blev Caroline S brugt som udstillingsskib i først Christianshavn og derefter i Helsingør.