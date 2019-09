RUDKØBING: Rune Eilertsen har som dreng sejlet i Norge.

For nogle år siden genopstod interessen for at komme til søs. Det måtte gerne ske på en sjov og anderledes måde:

- Solbåden er resultatet af et ønske om at sejle igen. Jeg havde noget materiale i garagen fra et andet projekt og tænkte så - "skal vi ikke bare bygge en prototype så vi kan teste teknologien?", siger Rune Eilertsen i en Søsiden-snak om bord i solbåden i Rudkøbing havn.

- Jeg er født på norskekysten og har haft et langt liv, hvor jeg ikke har sejlet og tænkte, at nu vil jeg involvere mig lidt og komme med nogle nye ideer. Det har vi så haft båden her som platform til, siger Rune Eilertsen.