Småøernes afløserfærge: Indlysende ide, men for få vil binde sig

I Ærøskøbing vil det nationale Færgesekretariatet arbejde videre med at realisere det lige nu pause-stillede projekt.

Færgesekretariatet i Ærøskøbing har sat den ambitiøse plan om en fælles afløserfærge for danske småøer på pause.

Planen var, at afløserfærgen dels skulle udfylde et aktuelt behov, som de fleste småøer har og dels skulle bane vejen for en standardisering af færgelejer og færger.

I øjeblikket har de godt 20 bilfærgebetjente småøer groft sagt hver sin standard for, hvordan et færgeleje og en færges til- og frakørsel skal udformes. Denne babylonske tilstand skaber som oftest problemer, når en småøs faste færge årligt dokkes i måske en uge.

Under dok-opholdet afskæres øerne fra overførsel af biler og større godsmængder. Det gælder fx Strynø, Drejø og Skarø. Her kan afløserfartøjerne kun medtage passagerer.

Når bygning af en fælles, universel afløserfærge er sat på pause, hænger det sammen med, at for få kommuner har givet bindende tilsagn om at ville benytte færgen. Dermed kan færgens drift ikke hænge sammen:

- De bindende tilsagn ligger samlet på den forkerte side af et halvt års udchartring. Det er for lidt til, at vi aktuelt vil kaste os ud i at bygge en færge til projektet, siger Færgesekretariatets leder Jan Fritz Hansen til Koøjet.

Jan Fritz Hansen oplyser, at Færgesekretariatet arbejder videre med at realisere projektet. I øjeblikket forhandles der fx med et par kommuner, der måske vil chartre færgen som ekstra kapacitet i højsæsonen. Det kan bringe projektet nærmere en realitet.

Også en konference i august med deltagelse af bl. a. Dansk Metal og pensionskasser kan åbne for muligheder, vurderer Jan Fritz Hansen. Temaet er investering i transport-sektor.

- Vi håber at have afklaret projektets fremtid i år. Hvis økonomien falder på plads, kan afløserfærgen være sejlklar i 2021 eller 2022, siger Jan Fritz Hansen.

Det er tanken, at færgen også skulle kunne anvendes til andre formål - fx forsøgsopgaver for maritimteknologiske virksomheder. Planen er, at afløserfærgen får base i Svendorg.