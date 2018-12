Slut efter 40 år: Sømandens billedbibel lægger op

Dansk Illustreret Skibsliste med over 1800 skibsbilleder er udkommet for sidste gang

"Dansk Illustreret Skibsliste" har alle dage været en institution i dansk søfart, en sømandens billedbibel med stor volumen. Og den er ikke skrumpet med årene. Sidste års eksemplar var på 740 sider og rummede over 1800 farvefotos af skibe med dansk tilknytning. Dertil kommer opdaterede fakta på alle fartøjerne plus en række registre, statistikker og oversigter fra den blå verden i Danmark.

Baggrunden for ophøret er en faldende salgskurve i de senere år. Derfor er det besluttet at stoppe årbogen, mens udgivelsen endnu er rentabel. Det oplyser Søfarts chefredaktør Nicolai Østergaard fra forlaget Nordiske Medier ejet af Nordjyske Stiftstidende i Aalborg.

Hvis du har et eksemplar af "Dansk Illustreret Skibsliste 2018" om bord eller i land, så pas på den. Forrige års eksemplar af den næsten 40 år gamle, maritime årbog blev den sidste.

Et opslag i den nyeste og sidste udgave af "Dansk Illustreret Skibsliste" - med bl. a. fotos og data om fire bugserfartøjer fra Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Når udviklingen lukker "Dansk Illustreret Skibsliste" ser Søren Lund Hviid en forklaring i, at den profesionelle søfart i stigende grad fravælger en håndbog og i stedet anvender betalings-baserede data på nettet. De bliver løbende opdateret, hvis et skib fx skifter reder, ombygges eller får nyt klassifikationsselskab. Den trykte skibsliste opdateres kun en gang årligt.

- Det er trist, at skibslisten må stoppe, og det er ærgerligt, at Danmark bliver der første land i Norden, der må droppe sådan en udgivelse, siger bogens redaktør gennem 15 år, journalist Søren Lund Hviid fra bladet Søfart til Søsiden.

Skibslistens redaktør gennem 15 år har været journalist fra Søfart, Søren Lund Hviid: - Jeg vil komme til at savne kontakten med de fotograferende skibsnørder. Privatfoto

Skibsnørder sender fotos

Det omfattende billedmateriale i "Dansk Illustreret Skibsliste" baserer sig i høj grad på fotos indsendt af såkaldte skibsspottere, dvs. maritimt interesserede bevæbnet med kamera rundt i havne, langs kyster og på farvande. Når et skib kommer i skudlinjen, trykkes på udløseren og billedet mailes til skibslisten.

- Uden dem kunne vi ikke have lavet bogen. Jeg har haft et fint samarbejde med alle de gode skibsspottere. Det vil jeg komme til at savne, betoner Søren Lund Hviid.