Skrue-Pandserfregat og Skonnertgaliot: De første skibslister kom i 1869

Staten har udgivet trykte skibslister frem til 2002

Når den nu ophørte skibsliste bærer mellemnavnet "Illustreret", har det en historisk baggrund. Da den første "Dansk Illustreret Skibsliste" udkom i 1979 var begrebet skibsliste allerede over 100 år gammelt i Danmark. Det nye på markedet var dengang, at et privat forlag udsendte en skibsliste med billeder af de registrerede fartøjer.De første danske skibslister udkom i trykt form i 1869. I de tidligste år deklarerede listen sig som "Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Krigs- og Handelsflaade, der er tildelt Kendingssignaler". Publikationen var udgivet ved - som det hed - foranstaltning af Indenrigs- og Marineministeriet. I listerne var angivet skibets navn, hjemhavn, kaldesignal, størrelse og type. I den sidste kategori optrådte fx tidstypisk "Skrue-Pandserfregat", "Skonnertgaliot" og "Hjuldampskib". Udgivelsen bød også på andet indhold af interesse fx signalflag og regler til søs. Senere blev listerne udbygget med i nogle år at bringe navnet på skibets fører. I de senere år optrådte også en omfattende liste over lystbåde optaget i det danske skibsregister.

Den statslige, tekstbaserede skibsliste har haft forskellige titler siden starten i 1869, men de krydslagte flag har gennem mere end 100 år prydet forsiden. Denne er fra 1918.

To flag over kryds Skibslisten var visuelt let genkendelig. Gennem mere end 100 år havde den en gullig forside med krydslagte Dannebrogs-flag trykt i rødt og hvidt: Et splitflag relaterende til de statslige skibe og et Dannebrog uden splitter - et såkaldt koffardi-flag til de civilt ejede skibe, fx handelsflåden. I modsætning til "Dansk Illustreret Skibsliste" var den statslige oversigt farveløs og telefonbogsagtig. Udgivelsen af listen ophørte i 2002.

Ærøskjøbing, Svendborg, Marstal, Rudkjøbing ... Øhavet var stærkt repræsenteret på skibslisterne. Dette udsnit er fra den første liste i 1869.

Gamle lister på nettet I dag er en række data fra Skibsregisteret tilgængelige på Søfartsstyrelsens web-site. Her er det også muligt at sortere på parametre som fx skibets ejer, kendingssignal og afgrænse perioder. Skibsregistret gemmer også på ældre data, så det er muligt at gå tilbage i historien. En større samling af de statslige skibslister fra 1869 og frem til ophøret i 2002 er også lagt ud som faximiler på web-sitet for det nationale søfartsmuseum i Helsingør, mfs.dk.