Skinnende klassikere: Du får et nært forhold til brændstofforhandleren

Midt i messehaller fyldt med nye både stråler et par veteraner så flotte, som var de kommet fra værft i går.

Begge både tilhører det man kunne kalde Det Sydfynske Øhavs flåde af Coronetter.

- Jeg vil tro, at vi i Svendborg, ud gennem sundet og til Faaborg-Assens har omkring 30-40 Coronet-både. De fleste af dem bliver søsat hver sommer, fortæller dansk næstformand i Coronet Yacht Club Hans Raae Andersen, Rantzausminde.

Den svensk funderede Coronet-klub fra 1984 er international og tæller samlet omkring 1300 medlemmer. De to klassiske speedbåde fylder godt op på klubbens stand på det aktuelle Boatshow i Fredericia.

Den ene med navnet OP & I og af typen 21 DC tilhører Henning Lerche og er hjemskrevet i Tankefuld ved Svendborg. Den anden, Fruen, af typen 22 Sport ejes af Bent Henriksen fra Rantzausminde.

En trappe fører messegæsterne op på broen mellem bådene. Herfra er der fint kik ned i begge Coronetters cockpit. Hvis man ikke befandt sig på en bådudstilling, kunne man fristes til at tro, at blikket var rettet mod førerpladsen i et dollargrin fra 1960'erne. Træværk, krom, bilrat og creme-farvede skindhynder. Alt i tip-top stand. Skilte melder, at messegæster kun har adgang om bord efter aftale.

- Men vi viser gerne frem.Formålet med, at vi står her at synliggøre klubben og at snakke med folk om, hvilken fantastisk båd en Coronet er, forklarer Hans Raae Andersen. Af et opslag på messe-standen fremgår, at Coronet-bådene trods alderen stadig er i høj kurs. Opslaget annoncerer for en model-type 24 Midi til 229.000 kr. Denne båd fra Svendborg blev leveret fra Coronet-værftet for 47 år siden.

Som Coronet-ejer får man et nært forhold til sin brændstof-forhandler. Båd-typerne på 22-24 fod går omring halvanden sømil - små tre kilometer - på en liter benzin.

Boatshow 2019 har åbent i dag og igen torsdag-søndag.