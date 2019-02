Skibsreder om isbryder i Svendborg: - Den har ikke smagt så meget som is til en sjus

Mens den tidligere statsisbryder Thorbjørn ligger velpasset i havn og venter på en charter eller en køber, udbydes de to ældre, fynsk-byggede tvillinger Danbjørn og Isbjørn snart til skrotning.

Velpasset og klar til opgave har den tidligere statsisbryder Thorbjørn siden efteråret 2015 ligget langs kaj og på værft i Svendborg. Ejer er skibsreder Niels Højlund fra Nordane i Svendborg:

- Mens den har ligget her, har den ikke smagt så meget som is til en sjus, fortæller Niels Højlund til Koøjet:

- Vi har en fast mand på den. Maskinen bliver startet hver anden uge. Hvis der skulle komme et godt tilbud, er Thorbjørn klar til indsats. Den kan selvfølgelig bryde is, men den kan også gå ind i fx offshore, siger Niels Højlund.

Uden at ville afsløre prisen overfor Koøjet melder Niels Højlund, at Thorbjørn også kan købes:

- Der har været interesserede, men det er ikke kommet til en kontrakt, siger Niels Højlund. Han købte den Svendborg Værft-byggede isbryder fra 1980 til budpris hos Materiel- og Indkøbsstyrelsen under Forsvarsministeriet.

I den statslige styrelse er der stadig et par isbrydere til salg. Det drejer sig om de over 50 år gamle, Odense-byggede søstre Danbjørn og Isbjørn.

Siden Statens Istjeneste formelt ophørte i 2012, har isbryderne ligget til salg i først Frederikshavn og i de seneste år i Hals ved Limfjordens østlige munding. Selvom der har været interesse for de solide og efterhånden klima-historiske statsfartøjer, er det ikke ført til en handel.

Salgsdirektør fra den statslige styrelse, Bjarke Heiberg-Lürgensen, oplyser til Koøjet, at der snart iværksættes et nyt udbud. Sigtet er at få isbryderne skrottet:

- Udbuddet vil komme i løbet af foråret. Jeg forventer, at sagen er ude af vore hænder inden årets afslutning, siger Bjarke Heiberg-Lürgensen:

- Vi skal sikre os, at skrotningen sker miljømæssigt forsvarligt. Blandt andet er der asbest i isbryderne, påpeger Bjarke Heiberg-Lürgensen.

Den fjerde statsisbryder, Elbjørn fra 1953, blev solgt i 2003. Nu ligger den med hvid overbygning og fungerer som restaurationsskib i Aalborg.

Statsisbryderne har ikke været i istjeneste i dansk farvand siden 1996.