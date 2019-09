Jan Andersens båd er ekstrem og på alle måder i kontrast til Søren Gundtofts syv ton tunge, langkølede sejlbåd. Bådebygger Jan Andersens selvkonstruerede og selvbyggede trimaran vejer 1460 kilo og den har kun et let såkaldt svingsværd:

BALLEN: Søren Gundtoft fra Fjellebroen sejler med ambitioner om ikke at lukke leddet i Silverrudder. For Jan Andersen fra Ballen er det nærmest omvendt:

En del af forklaringen på farten ligger også i den forholdsvis store rig med mulighed for at bære flere forsejl.

Et treskrogs-fartøj af kulfiber reagerer langt mere kontant end en kølbåd. Når der kommer et vindpust, så accellererer trimaranen som en Porsche på motorvejen:

- Jeg ved ikke, hvor stærkt den kan sejle, men jeg vil helst ikke over 22-24 knob. Det er vildt nok til mig - og tæt på, at hovedskroget løfter sig, siger Jan Andersen.

Ved sidste weekends kapsejlads Skar-Drej var vinden ikke over seks m/s. Her loggede trimaranen 19,5 knob.

Den kulsorte sejl-raket med de udklappelige pontoner er et fartuhyre. De fleste både flytter sig ikke meget ved to meter i sekundet. Ved den vindhastighed siger trimaranens log allerede seks-syv knob.

Ingen klat-søvn

For den lynhurtige bådebygger er fornøjelsen ved at sejle Silverrudder en personlig udfordring. Jan Andersen sammenligner det med en maraton:

- Når man har en båd som den her, vil man gerne være en god sømand. Det er en styrkeprøve. Kan du styre det hele selv, når det går så stærkt? Det handler om at gøre det bedst muligt - og selvfølgelig at ha' det sjovt. Der er hele tiden noget at lave i sådan en båd. Du skal bl. a. læse vinden. Springer den? Og så konstant optimere sejlene derefter, siger Jan Andersen.

Når man racer rundt om Fyn i en trimaran, er der ikke tid til klat-søvn. Jan Anderens middel til at holde sig vågen er en stor kande kaffe, godt med chokolade og så energidrik.