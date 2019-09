Langt de fleste både kommer fra Tyskland. Helt præcist er det i år 249 tilmeldte både med Danmark (128) og Sverige (23) på de næste pladser. Fra de fleste af de øvrige ti lande deltager kun en eller to sejlere. Silverrudders internationale format understreges også af, at stævnesproget er engelsk.

Kapsejladsen for solo-sejlere nonstop Fyn Rundt Svendborg- Svendborg blev sejlet første gang i 2012 og hed engang Sølvroret med undertitlen "Havets jernmand". Medarrangør var Bådnyt. Nu er sejladsens fulde navn "Silverrudder - challenge of the sea". Den første sejlads i 2012 havde 13 tilmeldte både. I 2013 voksede det til 100, i 2014 til 200 og i 2015 til 300. I år er der 423. Dog forventes der erfaringsmæssigt afbud, så antallet af startende både reelt bliver lidt færre. Svendborg Amatør Sejlklub er arrangør af sejladsen og støttes af bl. a. Svendborg Kommune, Svendborg Event, SportEvent Fyn og Svendborg Havn. Silverrudder er verdens største sejlads af sin art. Alle sejlere, der når Fyn rundt inden søndag kl. 12.00, vinder en Silverrudder-trøje. Sejladsen Svendborg-Svendborg er omkring 134 sømil uden kryds. For både, der skal under Storebæltsbroens midterfag, er den længere. Bådene er delt op i syv kategorier efter størrelse og efter et eller flere skrog. Starterne ved Christiansminde spreder sig over fire timer fra fredag kl. 10. M/s Helge er VIP-båd. Alle både får positions-sendere (AIS) om bord, så hele sejladsen kan følges i kontrolcentret på Frederiksøen og på Silverrudder.com. Udover de internationale søvejsregler og godt sømandsskab har Silverrudder ingen regler eller passagepunkter, der skal overholdes. Alle både skal have specificeret sikkerhedsudstyr om bord. Hvis sikkerhedsgrejet ikke godkendes, får bådene start-forbud. sosn

- Tyskerne ved, at Silverrudder ligger på et højt plan organisatorisk og samtidig er utrolig afslappet og hyggelig. Der er ikke noget med dobbeltradet habit og guldstjerner. Mange vægter også, at Silverrudder har høj havneservice i alle dagene op til starten, forklarer Ole Ingemann.

- Flytningen af startlinjen kommer af , at vi lytter meget til vores sejlere. Med den nye startlinje får vi større spredning af feltet i forhold til færger og passage under broen, når starten går vestud. Med start østud giver Christiansminde ikke noget problem med færger og bro. Desuden er der bedre plads til, at bådene kan ligge og flække rundt før starten, siger Ole Ingemann.

I både danske og tyske sejler-medier har det vakt debat og kritik, at den i øvrigt et døgn udsatte sejlads overhovedet blev skudt igang under disse vilkår.

Stævnelederens drømme

Alting har sin formkurve. Det gælder også Silverrudder, ved de i Svendborg Amatør Sejlklub.

- Vi synes, at det går rigtig godt. Vi udvikler hvert eneste år, og vi har ikke andre planer end at fortsætte, så længe interessen er der og vi kan skaffe de nødvendige 80-100 frivillige. Vi er et team og de frivillige er fundamentet i det, betoner Ole Ingemann.

Når stævnelederen opfordres til at kikke ind i fremtiden, ser han forskelligt poppe op på sin ønskeseddel:

- Jeg drømmer om, at vi om lørdagen kunne lave et Juniorrudder for de unge med sejlads rundt om fx Iholm, Skarø eller Kidholm. Vi har jo meget af set-uppet, men vi skal nok opfordre flere sejlklubber til at være med i det.

- Og så kunne jeg godt tænke mig, at Silverrudder blev officielt VM for singlehand-sejlere, men her kæmper vi lidt imod Dansk Sejlunion, lyder det fra Ole Ingemann.