Sejlskibsfolket finale-festede i Faaborg: Skibshunden med på præmiepodiet

FAABORG: Skibshunden var i fokus, da besætningen på den svenske, Marstal-byggede skonnert Constantia jublende tog imod præmien for Store Klasses samlede førsteplads i årets Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe.

- Constantia sejler så hurtigt, at det kan knibe for måltagningsbåden at nå frem, før den kommer, sagde dommer Sune Blinkenberg ved finalefesten i Faaborg fredag.

Den 111-årige Constantia ejes af stiftelsen Solnaskuten og tager hvert år flere hundrede unge ud til søs.

Constantia er ikke uvant med flotte Fyn Rundt-placeringer, men årets præstation var helt suveræn. Den svenske marstaller blev nummer et i alle fem løb.

På andenpladsen i Store Klasse kom Svendborg-skonnerten Lilla Dan efterfulgt af en anden Svendborg-bygget Fyn Rundt-veteran, skonnerten Johanne af Nakskov. Med kun et points afstand kom den Marstal-byggede Svendborg-skonnert Aron ind på en fjerdeplads. Førstegangs-deltageren, den Faaborg-byggede og delvis Svendborg-ejede skonnert Halmø blev nummer syv. Tremasteren Fylla af Svendborg blev nummer ni.

I Mellem Klasse vandt Kolding-kutteren Elsa Margrethe få bølgelængder foran sine evige rivaler, den Faaborg-byggede skonnert Mira fra København og FDF Aalborg Søkreds' kutter Jens Krogh. Svendborg-kutteren Grønne Erna kom ind på klassens femteplads, og galeasen Karoline Svane af Rudkøbing blev nummer 11.

I Lille Klasse blev topplaceringerne jagten Guldborgsund af København, galeasen Vega af Roskilde og hajkutteren Dana fra Kiel.

I klassen Store Special toppede jagten Valkyrien af Hobro efterfulgt af lodsskonnerten Atalanta fra Wismar i Tyskland. Svendborg Museums krydstoldjagt Viking lukkede leddet.

I Lille Special-klasse vandt replika-Colin Archer'en Ana af Flensborg, den Walsted-byggede Lodsen af Thurø blev nummer to og den norske Colin Archer Fortuna Teel nummer tre.

550 sejlere finale-festede i teltet på Faaborg havn.