Se billederne: Kom med lodsen på job i Langelandsbælt

Steen Madsen klar til etapen Spodsbjerg-Grenå: - Det jeg laver, er sømandsarbejde - at sejle et skib. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Søsiden om bord på en af Danmarks nyeste lodsbåde, Danpilot Echo fra Spodsbjerg

LANGELANDSBÆLT - Jeg tror, at det er ham derude, siger lods Steen Madsen og peger hen mod forruden af Danpilot Echo. I den svage dis i Langelandsbælt skimtes konturerne af et større skib. Steen Madsen og lodsbådfører Lars Larsen har forlængst på det elektroniske søkort identificeret sejladsens mål: Den 160 meter lange gastanker Nashwan. Gastankeren hjemflaget i Singapore er nordgående i Langelandsbælt. Foruden tankerens besætning har den Steen Madsens lodskollega, Jan Hyllekrog Bendtsen om bord. Han kom med ved Gedser og skal nu afløses her i farvandet mellem Spodsbjerg og Lolland.

Danpilot-lods Steen Madsen undervejs i Langelandsbælt: - Jeg er sømand. Dejligt at slippe for alt det papirarbejde. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Pris omkring 50.000 kr. For Danpilot-folkene er denne lodsning i sejlrenden langs Langeland og Fyn ren rutine. Gastankeren har bestilt lodsning fra Gedser til Skagen. - Jeg skal af i Grenå. Så kommer der en ny mand på deroppe, Vi er nødt til at dele op, så det passer med vore hviletidsbestemmelser, forklarer Steen Madsen. Ifølge en kalkulation på Danpilots net-baserede prisudregner, er denne lodsning en opgave, der vil udløse en faktura til rederiet på små 50.000 kr.

Før afgang med Danpilot Echo fra lodsbroen i Spodsbjerg havn får lods Steen Madsen (t.v.) sig en sidedæk-snak med bådfører Lars Larsen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Flest fragt- og tankskibe Lods Steen Madsen bor på Fanø og er de fleste arbejdsdage havnelods i Esbjerg. Men nu ventede der så lige en opgave på Langelandsbælt: - Normalt arbejder jeg med olieboreplatforme, supply-både og alverdens ting. Her i bæltet er det nok omkring 80 procent fragt - og tankbåde, der passerer, siger Steen Madsen, mens Lars Larsen styrer Danpilot Echo på kurs mod gastankeren.

Set fra Danpilot Echo: Lige nu er gastankeren Nashwan af Singapore en lille prik ude i den let disede kiming. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Forberedelser Inden Steen Madsen skal om bord i denne opgave, har han forberedt sig: - Jeg har kikket på billeder af den, set hvordan vejret og strømmen er og sat mig ind i skibets data. Den her har fx syv meters dybgang. Var det en på 15 meter, så skal mange tage ekstra hensyn, hvis - som vi siger - der mangler lidt vand i bassinet.

Danpilot Echo nærmer sig operationens mål - den Singapore-hjemmehørende gastanker Nashwan. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Gæt på menuen På vejen til Langeland har Steen Madsen ringet til sin lodskollega om bord på gastankeren for at få et skøn på, hvornår han forventede at være ud for Spodsbjerg: - Jeg spurgte også lidt ind til, hvad det var for folk, der var om bord. Han sagde, at de var indere - og så kan man jo godt regne ud, hvad vi skal have til middag i dag, siger Steen Madsen - og nævner ris og kylling som en overvejende mulighed.-

Danpilot Echo er et legetøjskib ved siden af den ti gange længere gastanker. Bemærk besætningsmedlemmerne oppe på dækket. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Vi har selv søkort med Når Steen Madsen om lidt kravler om bord hos Danpilots kunde, har han termojakke, redningsvest og overtræksbukser på. På ryggen har Steen Madsen sin lodstaske med bl. a. diverse personlige fornødenheder samt en iPad med de nyeste søkort: - De har selvfølgelig søkort på skibene, men vi har altid vores egne med. Så er vi sikre på, at de er helt opdaterede, forklarer Steen Madsen.

Lods Steen Madsen klar til at tage det lille hop fra Danpilot Echos boarding-rig og over på gastankerens lodslejder. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Hvordan styrer de? Om bord på gastankeren vil Steen Madsen hilse på skibets kaptajn og navigatører og han vil få en overlevering fra sin kollega: - Jeg får bl. a. at vide, hvor lang tid det tager for maskinen at gå ned i omdrejninger, hvis vi skal reducere fart. Jeg får også oplyst den aktuelle dybgang og får information om, hvordan han synes, at besætningen er til at styre skibet, siger Steen Madsen.

Mens vi sejler synkront: Fra lodslejderens første trin fortsætter Steen Madsen sin tur op på gastankeren ad den nedfirede landgang. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Når de ser land ... På de fleste skibe bliver lodserne godt modtaget - eller som Steen Madsen med bramfri sømandsjargon udtrykker det: - På nogle af skibene er de ved at skide i bukserne, når de ser land. Når vi kommer, fornemmer vi, at der falder en sten fra hjertet. Selvom lodsen er om bord, har skibets kaptajn stadig det fulde ansvar for sejladsen. Lodsens opgave er alene at rådgive og vejlede på kommandobroen.

Operationens næste fase er, at lods Jan Hyllekrog Bendtsen, der kom om bord ved Gedser, forlader gastankeren og bliver sejlet i land i Spodsbjerg. Lodsens taske blev firet ned af tankerens besætning. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Lods i 15 år Steen Madsen har sejlet lods i 15 år. Karrieren til søs startede som fisker, men det blev for koldt om vinteren. Så blev Steen Madsen dæksdreng hos Mercandia i Caribien. Derefter hjem til Fanø og læse navigation. Efter ti år på cementskibe fra Aalborg Portland og en slutstilling som kaptajn, lokkede lodseriet.

Vel om bord på Danpilot Echo: Lods Jan Hyllekrog Bendtsen har sørget for, at gastankeren Nashwan af Singapore er ført på sikker kurs gennem farvandet ved Gedser til en position ud for Spodsbjerg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Et dejligt job - Det er et dejligt job og det bedste er, at der er ingen papirarbejde. Bare se, hvad de knokler med af papir om bord i dag. Det, jeg laver, er sømandsarbejde - at sejle et skib. Og det har jeg det rigtig godt med. Jeg kommer om bord og får en kop kaffe og udfører et stykke arbejde - her og nu. Og når jeg kommer ned i lodsbåden igen, er der ikke mere at tænke på om det skib, lyder det fra Steen Madsen.

Bådfører Claus Jensen er på denne tur med som et ekstra besætningsmedlem, så Søsidens udsendte kunne komme på fordækket af Danpilot Echo under den sejlende lodsbytning i Langelandsbælt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Vi har en god funktion - Hvorfor lods om bord - der er jo gode søkort og en bred sejlrende? - Fx er en indisk kaptajn ikke vant til at sejle her. Der kan være en del strøm og trafik af mange andre skibe. Det handler også om at komme rigtigt rundt om bøjerne. Vi ser mange eksempler på, at skibe uden lods kommer forkert rundt eller kommer over i den anden sejlretnings bane. Det er på baggrund af sådan nogle ting, at vi som lodser har en god funktion. Det ville se skidt ud, hvis vi ikke var her, betoner Steen Madsen.

Op ad lodslejderen Danpilot Echo ligger nu som et legetøjskib på læsiden af den ti gange længere og tårnhøje gastanker. Lodsbåd og gastanker sejler synkron fart. Steen Madsen kravler op på fordækkets såkaldte boarding-rig og tager hoppet over på gastankerens lodslejder. En halv snes trin oppe ad lodslejderen skifter Steen Madsen til gastankerens nedfirede landgang og når sikkert op på skibsdækket. Et øjeblik efter kommer lodskollegaen Jan Hyllekrog Bendtsen ned på Danpilot Echo for at blive sejlet i havn i Spodsbjerg. Godt syv timer senere slutter Steen Madsens tørn om bord på gastankeren, og han bliver hentet af lodsbåden i Grenå. En tredje lods-kollega sejler med gastankeren op til Skagen Dermed slutter Danpilots lodsning af m/s Nashwan af Singapore.