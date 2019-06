Se billederne: Bygning af Ærøxpressen går helt efter planen

HVIDE SANDE: Den største, igangværende ordre på værftet i Hvide Sande er færdiggørelsen af det Riga-byggede stålskrog til m/f Ærøxpressen.

Skroget til den kommende Marstal-færge blev i sidste måned af Svendborg Bugser slæbt den lange vej fra en underleverandør i Letland til værftet ved den jyske vestkyst.

- Skroget betragter vi egentlig bare som en komponent. Det udgør ikke så stor en del af kontraktsummen. Det er det, der bliver puttet ind, der koster, siger direktør Carl Erik Kristensen, Hvide Sande Shipyard.

Udførelsen af den tunge del af stålarbejdet i Baltikum eller Østeuropa er et velafprøvet koncept for bl. a. værftet i Hvide Sande. Det blev også benyttet ved bygningen af m/f Strynø for seks år siden.

- Fordelen er, at kompetencerne ligger derude. I starten var det måske på grund af lønnen. Nu beskæftiger vi vores folk med alt muligt andet stålarbejde, så man kan sige, at det er nogle kompetencer, der er forsvundet. Det er så også stadig billigere at få bygget derovre, da stålarbejdet er den timetunge del, forklarer Carl Erik Kristensen.