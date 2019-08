Se alle billederne fra vellykket forpremiere: Da elektriske Ellen kom til Fynshav

Søsiden var eksklusivt med om bord på en testsejlads, da Ærøs længe ventede batterifærge for første gang lå i færgelejet på Als. På torsdag kommer der passagerer og biler med.

SØBY-FYNSHAV - Så er der kontakt! Fire små ord, der markerer en milepæl i Ærøs projekt E-Ferry. Meldingen fra chefskipper Frank Pedersens udkiksplads agter på batterifærgen Ellen lyder gennem walkietalkien op til kommandobroen. Langsomt bakkende er Ellen gledet ind gennem molearmene i Fynshav, og nu har batterifærgen for første gang været inde og røre sit kommende leje på Als-siden. Det er stort. Anløbet vakte også tydelig glæde om bord på testsejladsen, som Søsiden var med på i onsdags. Fra Ellens dæk ved den nu åbne bovport studerede besætningen de nye fendere og de planlagte justeringer omkring broklappen. Arbejdet med Ellen-tilpasningen af broklap og fendere indledes, så snart færgen Skjoldnæs for sidste gang er sejlet fra Fynshav mod Søby på tirsdag kl. 14.20. Materialerne ligger allerede klar ved lejet.

Fakta Batteri-færgen Ellen er et EU-støttet projekt betegnet som E-Ferry. De andre partnere i projektet er Ærø Kommune, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, det græske Hellenic Institute of Transport, Tuco Marine i Faaborg, Jens Kristensens skibstegnestue i Marstal, Søfartsstyrelsen, motorfabrikanten Danfoss Editron, Søby Værft og batterifabrikanten Leclanché fra Schweiz. I partnerskabet deltager også Marstal Navigationsskole og Syddansk Vækstforum.Projekt E-Ferry er til dato løbet op i omkring 225 mio. kr. De 113 mio. kr. kommer fra EU, 110 mio. kr fra Ærø Kommune og resten fra staten Schweiz.Ellens skrog er bygget i Polen og færgen - konstrueret hos Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen i Marstal - er færdiggjort på Søby Værft.



Hoveddata: 59,5 m lang. 12,8 m bred, 2,5 m dybgang. De to fremdriftsmotorer præsterer hver en effekt på 1000 hk (750 kw). Normal fart er 13 knob. Overfartstid ca. 55 minutter - et kvarter kortere end den nuværende m/f Skjoldnæs.



Ellens fremdrift baserer sig udelukkende på batteri-strøm tappet fra ladestikket i Søby-lejet.



Batteripakken er på 4,3 kwH fordelt på 20 strenge i to adskilte systemer med i alt 26800 celler. Batterierne er af fabikatet LeClanche og af typen lithium-ion.Ellens kapacitet: 196 passagerer og fire besætningsmedlemmer (sommer) og 147 passagerer og tre besætningsmedlemmer (vinter). To medlemmer af besætningen skal være navigatører.



Vogndæk: Plads til 31 personbiler eller fx fire lastbiler/busser på 18,5 m og otte personbiler. sosn

Ellen har kun en ladestation. Den er monteret i det grønne kabinet til venstre på rampen her i Søby. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Salon i dæk-niveau Onsdag tester Ellen broklap og fendere. Med eksperter fra New Zealand klargøres samtidig den nye, automatiske sugekop, der holder færgens forskib fast i lejet. Går alt som planlagt, vil Ellen for første gang landsætte betalende passagerer og biler i Fynshav på torsdag kl. 7.15. Dermed er Ellen sat i fast rutefart omend i en overgangsperiode med reduceret fartplan. Når de første passagerer kommer ombord over fordækket på torsdag kl. 06.20 i Søby, kan de uden brug af trapper gå direkte ind i salonen i bagbord side. Ellens langtrakte salon er møbleret med sofaer langs væggen ud mod bildækket. Foran vinduerne med direkte havkik er opstillet stole og firemands borde. I agterenden kan der fra en betjent kiosk købes vådt og tørt til den 55 minutter lange overfart. I salonens anden ende kan der med et forhæng arrangeres et aflukke til passagerer, der i forbindelse med fx sygdom ønsker at være for sig selv.

På mange færger åbnes og lukkes bovporten af et hydraulisk system. På Ellen er så meget som muligt elektrisk. Derfor denne elmotor ude ved stævnen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fotografier fra Ærø Salonens væg er dekoreret med konkurrence-vindende fotografier med motiver fra Ærø. Nær den historiske skibsklokke fra færgen Ellen-Søby er opsat brochure-holdere samt en info-skærm, som passagererne selv kan betjene. Er de sørejsende til frisk havluft, er hele salonens tag et åbent dæk med faste borde og bænke. Skal der mere vind i håret, er der bænke på et dæk forude mellem stævn og kommandobro.

Ellen går ikke stille med dørene. Den grønne profil signaleres bl. a. på begge skibssider. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Grøn og blå stil overalt Overalt på Ellen er det synligt, at fremdriften er grøn og dermed CO2-venlig. Det signaleres på vindmølle-dekorationer på både vogndæk og soldæk og på skibssiderne med et stort "100 % electric". På den miljørigtige konto plusser også, at støj og rystelser er minimale og at Ellen er diesel-røgfri. En finurlig detalje - vistnok udtænkt på Søby Værft - er, at Ellens mange ventiler på dækkene er malet grønne og havblå. Det spiller smart sammen med projekt E-Ferrys slogan "connecting blue and green".

Figurant-dukken tager sig en slapper på vogndækket. Dukken er anvendt til besætningens mand-over-bord-øvelser. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Ellen ligger godt i søen Hvordan går Ellen i søen? Tilsynsførende maskinchef på Ærøfærgerne, Ole Jensen, som har sejlet flere testsejladser, var også med på denne: - Ellen ligger godt. Den har en fin stabilitet med hurtige bevægelser. Stabiliteten fremmes af, at vi har en tung batteripakke i bunden af skibet og at Ellen ikke har en kæmpestor overbygning, forklarer Ole Jensen. Som tilsynsførende maskinchef ser Ole Jensen også frem til, at Ellen endelig er meget tæt på driftsstart. De eneste kendte problemer med allerede planlagte løsninger er den ene bovpropel samt afbalancering af batterier: - Resten er småting. Børnesygdomme. Kald det forkølelse eller lidt ondt i maven, lyder det fra Ole Jensen.

Afgang Søby. Den korte afstand mellem molehovederne kan give besætningen udfordringer. Ellen er både bredere og længere end forgængeren Skjoldnæs. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skipper Søren Svendsen står på kommandobroen, når Ellen på torsdag skal have de første passagerer og biler om bord. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Med byggeværftet og ladestik-lejet agterude. Batterierne gør, at Ellen hurtigt er oppe i sin marchfart på omkring 12 knob. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellens vogndæk kan rumme omkring 31 personbiler. Bygningnen i venstre (bagbord) side er salonen, der har direkte adgang fra vogndækket. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ærøfærgernes chefkaptajn på Ellen-projektet Frank Pedersen (tv) drøfter en detalje med maskinmester Søren Kirsch. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

De blå og grønne ventiler mange steder om bord stemmer helt overens med Ellens slogan "connecting blue and green". Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Handicapvenlighed fra vogndæk til salon. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

-Ellen ligger stabilt i søen, siger tilsynsførenmde maskinchef på Ærøfærgerne, Ole Jensen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Soldis om bord. Ovenpå salonen er der monteret bænke og borde til uforstyrret indtag af havluft. Diesel-røg ...? Ikke på den blå/grønne færge! Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellens aptering er holdt i lyse farver med grønne kontraster. Ærø Kommunes projektleder for vedvarende energi, Cecilie Larsen er her på vej op fra salonen på hoveddækket. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Besætningen på tre-fire medlemmer kan tage en pause i denne frokostsalon forude. På skærmen kan batteriernes tilstand observeres. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Projektleder for vedvarende energi i Ærø Kommune, Cecilie Larsen, viser salonens info-skærm, der kan betjenes af passagererne. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Har passageer ved fx sygdom brug for at afsondre sig i salonen, kan det ske bag dette forhæng. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Salonen er dekoreret med konkurrence-vindende fotografier med motiver fra Ærø. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Under den 55 minutter lange overfart kan passagererne forsyne sig med vådt og tørt fra denne betjente kiosk for enden af salonen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen,.

Skibsklokken fra den tidligere færge Ellen-Søby (1960-1972) har med et forklarende skilt fået sig en plads i salonen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellens dåbnsattest i salonen. Batterifærgen er det lokale værfts nybygning nummer 107. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skipper John Toft: - Bortset fra skærme til overvågning af batterier og elmotorer ligner Ellens kommandobro en tilsvarende på andre moderne skibe. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skipper Søren Svendsen på Ellens kommandobro sammen med kollegaen John Toft (th.) og maskinmester Søren Kirsch. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

På kommandobroens manøvregrej gøres opmærksom på, at Ellens ene bovpropel for tiden er ude fra drift. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellens to ens maskinrum er meget forskellige fra hvad, der kendes fra en traditionel dieselfærge. Det er forholdsvis lille, der er nærmest kemisk rent og så støjer der ikke mere, end at der kan føres en samtale. Selve elmotoren ligger i kabinettet til højre i billedet. Den grå kasse i midten er gearet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

To elmotorer hver på størrelse med en olietønde er, hvad der skal til for at drive den 60 meter lange Ellen frem gennem vandet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Et kik ind på den roterende propelaksel på Ellens ene elmotor. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

På maskindørken over den ene skrueaksel spottede vi denne lavteknologiske løsning. Når man drejer på håndsvinget, låses skrueakslen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Nede i maskinrumemt så vi en gammeldaws maskintelegraf i moderne udformning. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Inde i disse kabinetter konverteres strømmen, så den kan anvendes til fremdrift af Ellen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

De vandtætte porte til batterirummene er fyldt med advarsler. Normalt har besætningen heller ikke brug for at komme derind. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellen har to ens batterirum, som tilsammen er verdens største på en udelukkende batterifærge. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Disse små kabinetter indeholder en nødstrømforsyning, hvis batteripakkerne skulle sætte ud. De kan levere strøm til fx kommunikation og navigation, men ikke til fremdrift. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skærme flere steder om bord viser besætningen alle vigtige informationer om batterierens tilstand. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fynshav forude - både færge og havn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fynshav-lejets broklap skal flyttes mod venstre, flapperne skiftes og fenderne midt i billedet skal fjernes og nye etableres, før det passer til Ellen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellens forpremiere ved Fynshav-lejet tiltrak færgeventede rejsende. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Medlemmer af Ellens besætning ved første Fynshav-anløb tager bestik af forholdene. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Så tæt kunne Ellen komme ind i Fynshav-lejet ved testsejladsen. I starten af næste uge tilrettes Skjoldnæs' broklap og fendere, så de passer til Ellen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Havneentreprenør-firmaet Munck skal ved en lyn-operation i starten af næste uge montere bl. a. denne fender, der ligger klar ved Fynshav-lejet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Afgang Fynshav - efter en vellykket forpremiere på anløb før lejet er tilpasset. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Automatiske sugekopper som denne holder Ellen fast i færgelejerne, når den tager biler og passager om bord. Billedet er fra Søby. Tilsvarende systemer findes på bl. a. Spodsbjerg-Tårs. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Afgang Fynshav efter det allerførste anløb i lejet. Chefkaptajn på Ellen-projektet Frank Pedersen lukker agterporten. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Søby forude. Efter en vellykket forpremiere i lejet på Als er færgen i hjemhavn om få minutter. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ladestikket på broklappen i Søby er sat i Ellen. Dagen igennem sjat-lader færgen ved hvert anløb, og får så den store ladetur natten over. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellens ladestik fjernbetjenes manuelt fra kommandobroen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Kongetappen hedder sådan en metalspids under broklappen - her i Søby. Som en sikkerhed kan Ellen kun lade, når kongetappen er nede i hullet på færgens forende. Det mærker en lille føler, der anes til venstre for kongetappen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Så har Ellen stikket i og ladningen er igang. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Testsejlads-besætningen hjemme ved lade-lejet i Søby - efter en vellykket forpremiere i Fynshav. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Koblingen blåt og grønt sparer masser af CO2-udledning, og det er den dybere mening med hele projekt E-Ferry. Foto: Søren Stidsholt Nielsen