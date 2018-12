Gys!

Vandtemperaturen var nede i kun en håndfuld plusgrader, da 15 frivillige søfolk fra veterancoasteren Caroline S hoppede i bassinet ved Østre Kajgade i Svendborg.

Sceneriet med de modne mænd klemt ned i de farve-stærke overlevelsesdragter var en øvelse. Formålet var at træne en rednings-situation til søs.

Fra Svendborg Søfartsskoles motorjolle Cathrine Rasch skulle Caroline S-søfolkene hoppe i havnen og vende en oppustet redningsflåde på ret køl. Når udfordringen var klaret, skulle makkerne som en samlet enhed på tre personer rygsvømme nogle tag før landgang på kajen.

Da alle havde gennemført øvelsen og lettet sig fra de mumitrold-agtige dragter, ventede en tår tiltrængt kaffe ved søfartsskolernes omklædnings-container.

- Det var koldt, men også lidt sjovt selvom øvelsen selvfølgelig er seriøs, siger navigatør på Caroline S, Torben Tranberg, Rudkøbing - endnu iført våd dragt efter havne-dukkerten.

Øvelsen tidligere på ugen var den praktiske afslutning på en kursusdag på Svendborg Søfartsskole. Inden Caroline S-kursisterne hoppede i havnen, havde de fået lektioner af et par af skolens instruktører, skibsfører Karl Zilmer og maskinchef Lars Beyer.

- Vi er jo ikke helt unge - jeg er selv 82 - og flere af os havde også oplevet lidt bekymring på den familiære hjemmefront. Men nu er det godt, at det er overstået og at vi tilmed har haft et par gode dage sammen, siger formand for Caroline S, Jørgen Haagen Frederiksen, Svendborg.

En øvelse af denne art skal for de frivillige på coasterens kommandobro gennemføres hvert femte år. Det tilskriver internationale regler i den såkaldte SCTW-konvention.

Selvom Caroline S sejles af frivillige søfolk, falder skibet ind under konventionen, da den udfører erhvervsmæssig sejlads med bl. a. fiskefoder.

Dagen efter det kolde gys fortsatte todages-kurset i den anden ende af temperaturskalaen - instruktion og øvelser på Svendborgs brandskole.