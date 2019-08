Se alle billederne: Om bord på verdens største batterifærge i drift

Fakta

M/f Tycho Brahe er bygget i 1991 på Langsten Slipp & Båtbyggeri i Tømrefjord, Norge. Bil, tog- og passagerfærgen blev leveret til rederiet Scandlines for sejlads Helsingør-Helsingborg. I dag tilhører færgen rederiet Forsea, det tidligere HH-Ferries Group.





M/f Aurora er et søsterskib leveret året efter fra samme værft og med samme specifikationer.



Færgerne sejler på Helsingør-Helsingborg med overfartstid på ca 20 minutter.



Hoveddata: Længde 111 m. Bredde 28 m. Dybgang 5,3 m.



Diesel-maskineri: Fire styk Wärtsilä på i alt ca 13000 hk. Fart ca. 14,5 knob.



Batteri-kapacitet: 640 lithium-ion batterier fabrikeret af canadiske PBES. Vægt på 90 kg stk. Samlet kapacitet på 4160 kwh. Det svarer til ca. 65 Tesla-biler. Batterier, vandkøling og andre installationer er anbragt i containere og huse på øverste dæk.



Færgerne blev ombygget til batteri/hybrid på Oresund Drydocks i Landskrona, Sverige i 2017-2018.



Miljø og energi: Den samlede udledning fra alle færgerne er med indsættelsen af batterifærgerne i følge rederiet reduceret med 65 pct. Energiforbrug på de to batteri-færger er 40 pct mindre end ved dieseldrift. Alt lade-el på land er "grønt".



Ombygning støttet af EU med ca. 90 mio dkr. Hele projektet har kostet ca 225 mio dkr. Vægtforøgelse på færgen: 270 tons.



Passagerer: 1100. Biler: 238. Oprindelig også med 260 meter jernbanespor.



Færgerne kan sejle i enten ren batteri-drift, udelukkende diesel-drift eller hybrid (kombination).



Ladekapacitet - mest for elfagfolk: 10,5 kV, 600 Amp, 10,5 mW.



Forsea-rederiet har tre andre færger, der sejler i traditionel diesel-elektrisk drift: M/f Hamlet samt af "Vognmandsrute-typen" Mercandia IV og reserven Mercandia VIII, der er udchartret til Estland. På sigt vil rederiet udskifte til flere miljøvenlige færger.



Øresunds-ruten transporterede i 2018 syv mio. passagerer, 1.3 mio. personbiler, 450.000 lastbiler og 16.000 busser. Hvert femte køretøj over Øresund sejles med Forsea-færgerne. Afgang fire gange i timen stort set døgnet rundt. sosn